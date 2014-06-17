"تعليم الباحة" يُودع أكثر من مليون ونصف المليون ريال في حسابات المستفيدين

آل طراد: سيتم صرف تلك المبالغ خلال الأسبوع الجاري عبر "تحويل سريع"

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني؛ أمس، صرف بعض المستحقات المالية المتمثلة في مكافآت الطلاب، بمبلغ أكثر من مليون ونصف المليون ريال.

وأفاد مدير الشؤون المالية بالإدارة طلال بن محمد آل طراد؛ بأنه سيتم صرف تلك المبالغ خلال الأسبوع الجاري عبر نظام "تحويل سريع" في حسابات المستفيدين، داعياً المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة إلى ذلك.