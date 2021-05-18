النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القمة تجمع الهلال والأهلي.. والشباب يخشى من وداعية العين

في جولة تحديد اللقب وحظوظ بطاقة آسيا

تدور عجلة الدوري من جديد، حيث تنطلق غداً الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ 28، بإقامة 3 مباريات.
تجمع المواجهة الأولى، الشباب بضيفه العين على ملعب نادي الشباب في الرياض، عند الساعة 7:10 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 16 بـ20 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ2 بـ 48 نقطة في جدول الترتيب.
وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، يستقبل الباطن نظيره الاتفاق عند الساعة 7:20 مساءً، حيث يحتل الباطن المرتبة 13 بـ30 نقطة، في المقابل يحتل الاتفاق المرتبة الـ 6 بـ41 نقطة.

وفي الرياض يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ52 نقطة فريق الأهلي الذي يحتل المركز 8 بـ38 نقطة، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 9:00 مساءً.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
القمة تجمع الهلال والأهلي.. والشباب يخشى من وداعية العين
سبق

تدور عجلة الدوري من جديد، حيث تنطلق غداً الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ 28، بإقامة 3 مباريات.
تجمع المواجهة الأولى، الشباب بضيفه العين على ملعب نادي الشباب في الرياض، عند الساعة 7:10 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 16 بـ20 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ2 بـ 48 نقطة في جدول الترتيب.
وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، يستقبل الباطن نظيره الاتفاق عند الساعة 7:20 مساءً، حيث يحتل الباطن المرتبة 13 بـ30 نقطة، في المقابل يحتل الاتفاق المرتبة الـ 6 بـ41 نقطة.

وفي الرياض يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ52 نقطة فريق الأهلي الذي يحتل المركز 8 بـ38 نقطة، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 9:00 مساءً.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
08:18 PM

القمة تجمع الهلال والأهلي.. والشباب يخشى من وداعية العين

في جولة تحديد اللقب وحظوظ بطاقة آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,458

تدور عجلة الدوري من جديد، حيث تنطلق غداً الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ 28، بإقامة 3 مباريات.
تجمع المواجهة الأولى، الشباب بضيفه العين على ملعب نادي الشباب في الرياض، عند الساعة 7:10 مساءً، حيث يحتل الفريق الضيف المرتبة 16 بـ20 نقطة، في المقابل يحتل المستضيف المركز الـ2 بـ 48 نقطة في جدول الترتيب.
وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، يستقبل الباطن نظيره الاتفاق عند الساعة 7:20 مساءً، حيث يحتل الباطن المرتبة 13 بـ30 نقطة، في المقابل يحتل الاتفاق المرتبة الـ 6 بـ41 نقطة.

وفي الرياض يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ52 نقطة فريق الأهلي الذي يحتل المركز 8 بـ38 نقطة، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 9:00 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,605
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,331
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة