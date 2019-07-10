السنغال أول المتأهلين للمربع الذهبي لأمم إفريقيا

تأهل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 عقب فوزه على نظيره منتخب بنين بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة في افتتاح مباريات دور ربع نهائي البطولة.

سجل اللاعب إدريسا غاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد مدافع منتخب بينين أوليفيه فيردون لحصوله على البطاقة الحمراء بالدقيقة 83 من زمن اللقاء.



وسيلاقي المنتخب السنغالي في نصف النهائي الفائز من لقاء منتخب تونس مع مدغشقر.