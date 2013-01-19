مدير ولادة مكة عن أعقاب سجائر مخرج الطوارئ: الكاميرات ترصد المخالفين

وثّقها مواطن.. المحمادي: الإدارة لن تألو جهداً في محاربة ومكافحة التدخين

أكّد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد المحمادي، أن إدارته لن تألو جهداً في محاربة ومكافحة التدخين داخل حرم المستشفى، مشيراً إلى أن النظام سيُطبق على جميع المدخنين، سواء كانوا مراجعين أم موظفين.

جاء ذلك ردًّا على استفسار "سبق" حول تناثر "بقايا السجائر" كان قد وثّقها أحد المراجعين أمس في مخارج طوارئ المستشفى، والذي طالب بضرورة تطبيق العقوبات حيال المخالفين لأنظمة وتعليمات وزارة الصحة التي حددت غرامة مالية مقدارها 200 ريال لكل من يتعاطى التدخين داخل أروقتها أو المنشآت التابعة لها.

وأظهرت الصور التي وثّقها المراجع تناثر "بقايا السجائر" في أدراج مخارج الطوارئ في مواقع مختلفة من المستشفى، وسط مطالبات بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين حيال المخالفين؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه المناظر غير الصحية، ولاسيما ارتباطها بمنشأة ينشد من خلالها المرضى والمراجعون بيئةً صحية نقية، ناهيك عن ضررها على المراجعين بشكل عام والمنومين بشكل خاص.

وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد المحمادي: هناك متسوقون سريون وكاميرات مراقبة لرصد المدخنين من المراجعين أو الموظفين، ولن نألو جهداً في تطبيق الأنظمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عقوبات سابقة حيال عدد من المدخنين داخل حرم المستشفى، ولا يزال العمل مستمرًّا لمكافحة التدخين من خلال المتسوقين وكاميرات المراقبة وكذلك الأمن.

وكانت وزارة الصحة قد وجّهت في وقتٍ سابق بمنع التدخين داخل مرافقها وأروقتها والمنشآت التابعة لها، مشدّدة على ضرورة ابتعاد المدخّن بمسافة لا تقل عن 15 متراً عن محيط المنشأة عند تعاطيه للتدخين.

وحددت 200 ريال غرامة مالية لكلّ من يتعاطى التدخين في أروقتها أو المنشآت التابعة لها.