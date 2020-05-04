أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في التغيير الجذري الذي يمر فيه الاقتصاد السعودي. وقال الصندوق عبر حسابه في تويتر: يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل، وتشكل المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في هذا التغيير ويؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي.

"صندوق الاستثمارات": تحول جذري بالاقتصاد والمشاريع الرئيسة تضمن نموه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-04 أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في التغيير الجذري الذي يمر فيه الاقتصاد السعودي.

وقال الصندوق عبر حسابه في تويتر: يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل، وتشكل المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في هذا التغيير ويؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 08:04 PM

"صندوق الاستثمارات": تحول جذري بالاقتصاد والمشاريع الرئيسة تضمن نموه قال: يؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها وتحقيق العوائد





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أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في التغيير الجذري الذي يمر فيه الاقتصاد السعودي.

وقال الصندوق عبر حسابه في تويتر: يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل، وتشكل المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في هذا التغيير ويؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي.