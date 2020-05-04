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"صندوق الاستثمارات": تحول جذري بالاقتصاد والمشاريع الرئيسة تضمن نموه

قال: يؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها وتحقيق العوائد

أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في التغيير الجذري الذي يمر فيه الاقتصاد السعودي.
وقال الصندوق عبر حسابه في تويتر: يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل، وتشكل المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في هذا التغيير ويؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي.

صندوق الاستثمارات العامة الاقتصاد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق الاستثمارات": تحول جذري بالاقتصاد والمشاريع الرئيسة تضمن نموه
سبق

أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في التغيير الجذري الذي يمر فيه الاقتصاد السعودي.
وقال الصندوق عبر حسابه في تويتر: يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل، وتشكل المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في هذا التغيير ويؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:04 PM

"صندوق الاستثمارات": تحول جذري بالاقتصاد والمشاريع الرئيسة تضمن نموه

قال: يؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها وتحقيق العوائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,741

أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في التغيير الجذري الذي يمر فيه الاقتصاد السعودي.
وقال الصندوق عبر حسابه في تويتر: يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل، وتشكل المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسة نقطة محورية في هذا التغيير ويؤدي كل مشروع منها دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي.

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