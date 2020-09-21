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ارتفاعات حادة .. "كورونا" يصيب 4.368 بريطانياً خلال يوم

زيادة 469 عن حالات أمس

سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس.

وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاعات حادة .. "كورونا" يصيب 4.368 بريطانياً خلال يوم
سبق

سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس.

وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:15 PM

ارتفاعات حادة .. "كورونا" يصيب 4.368 بريطانياً خلال يوم

زيادة 469 عن حالات أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس.

وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

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