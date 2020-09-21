وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس.

ارتفاعات حادة .. "كورونا" يصيب 4.368 بريطانياً خلال يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-21 سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس. وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 08:15 PM

ارتفاعات حادة .. "كورونا" يصيب 4.368 بريطانياً خلال يوم زيادة 469 عن حالات أمس





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سجلت بريطانيا 4.368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اليوم (الاثنين)، مقابل 3.899 حالة أمس.

وبينت الحكومة على موقعها على الإنترنت، أن الأعداد اليومية لحالات الإصابة ارتفعت بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو (أيار)، حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.