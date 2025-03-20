شاهد.. إغلاق سوقي الجمعة والسبت للخضار والأغنام بشقراء وتعقيم الأماكن العامة

جهود للبلدية جندت خلالها فرقاً لتطهير الحدائق ومواقع عدة تطويقًا لفيروس"كورونا"

بادرت بلدية شقراء، اليوم، بإغلاق سوق الخضار الأسبوعي الذي يقام كل جمعة، كما أعلنت إيقاف سوق الأغنام الأسبوعي الذي يقام كل يوم سبت، مبينة أنها أقرت تلك الإجراءات لأسباب وقائية وإجراءات احترازية لسلامة زوار السوقين من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار مساعي الدولة لتطويق الفيروس وضمان عدم انتشاره في المواقع العامة والمغلقة.

وجنّدت البلدية عدداً من الفِرَق لتطهير وتعقيم المواقع العامة والحدائق والأسواق طيلة الأيام الماضية، كما شددت على إغلاق الأسواق التي أوصت اللجان المختصة بضرورة إغلاقها، وذلك بمتابعة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي وإشراف رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي وجهود منسوبي البلدية والجهات المنساندة.

وبدورها، رصدت "سبق" جهود البلدية في متابعة منع البيع في "سوق الخضار الأسبوعي" اليوم الجمعة، كما وثقت أعمال البلدية في مجال تعقيم الأسواق والأماكن العامة.