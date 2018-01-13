النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مكافحة المخدرات" تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة جندي

قالت: سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة جندي.

وقالت الإدارة: سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً
في اليوم الأول فقط.

وأضافت: سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي: jobs.sa.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات كلية الملك فهد الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكافحة المخدرات" تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة جندي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة جندي.

وقالت الإدارة: سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً
في اليوم الأول فقط.

وأضافت: سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي: jobs.sa.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
03:17 PM

"مكافحة المخدرات" تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة جندي

قالت: سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
1,671

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة جندي.

وقالت الإدارة: سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً
في اليوم الأول فقط.

وأضافت: سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي: jobs.sa.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,923
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,336
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,938

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة