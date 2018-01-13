"مكافحة المخدرات" تعلن نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة جندي

قالت: سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي على رتبة جندي.

وقالت الإدارة: سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً

في اليوم الأول فقط.

وأضافت: سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي: jobs.sa.