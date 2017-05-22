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شاهد.. فيضان في سَد "وادي رنية".. والأهالي يخرجون للتنزه

إثر استمرار هطول الأمطار.. و"المدني" محذراً: ابتعدوا عن بطون الأودية

سَجّل سد وادي محافظة رنية اليوم حالة فيضان، عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي توالى هطولها منذ أيام عدة، وسط توقّعات باستمراريتها.

وساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية - ولا تزال تشهدها - في خفض درجة الحرارة، فيما خرج الأهالي للتنزه، وتناول الإفطار الرمضاني خارج المنازل. كما ساهمت الأمطار في عودة الحياة والمياه للآبار الجوفية.

من جهتها، كثّفت الفرق الميدانية للدفاع المدني توجيه رسائلها ونداءاتها التحذيرية بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، أو التنزه بالقرب من سد المحافظة.

وكانت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعتمد بشكلٍ رئيس على المياه الجوفية التي أوشكت على الجفاف، إلا أن موسم هطول الأمطار أعاد لها الحياة، وحوّل مراتع الماشية إلى واحَة ربيعية خضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فيضان في سَد "وادي رنية".. والأهالي يخرجون للتنزه
سبق

سَجّل سد وادي محافظة رنية اليوم حالة فيضان، عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي توالى هطولها منذ أيام عدة، وسط توقّعات باستمراريتها.

وساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية - ولا تزال تشهدها - في خفض درجة الحرارة، فيما خرج الأهالي للتنزه، وتناول الإفطار الرمضاني خارج المنازل. كما ساهمت الأمطار في عودة الحياة والمياه للآبار الجوفية.

من جهتها، كثّفت الفرق الميدانية للدفاع المدني توجيه رسائلها ونداءاتها التحذيرية بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، أو التنزه بالقرب من سد المحافظة.

وكانت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعتمد بشكلٍ رئيس على المياه الجوفية التي أوشكت على الجفاف، إلا أن موسم هطول الأمطار أعاد لها الحياة، وحوّل مراتع الماشية إلى واحَة ربيعية خضراء.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
07:57 PM

شاهد.. فيضان في سَد "وادي رنية".. والأهالي يخرجون للتنزه

إثر استمرار هطول الأمطار.. و"المدني" محذراً: ابتعدوا عن بطون الأودية

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عمر السبيعي - رنية
1
1,958

سَجّل سد وادي محافظة رنية اليوم حالة فيضان، عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي توالى هطولها منذ أيام عدة، وسط توقّعات باستمراريتها.

وساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية - ولا تزال تشهدها - في خفض درجة الحرارة، فيما خرج الأهالي للتنزه، وتناول الإفطار الرمضاني خارج المنازل. كما ساهمت الأمطار في عودة الحياة والمياه للآبار الجوفية.

من جهتها، كثّفت الفرق الميدانية للدفاع المدني توجيه رسائلها ونداءاتها التحذيرية بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، أو التنزه بالقرب من سد المحافظة.

وكانت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعتمد بشكلٍ رئيس على المياه الجوفية التي أوشكت على الجفاف، إلا أن موسم هطول الأمطار أعاد لها الحياة، وحوّل مراتع الماشية إلى واحَة ربيعية خضراء.

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