النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضبط ١٢ رأساً من الجمال داخل مطبخ عشوائي بـ" نكاسة مكة "

بجانب مصادرة شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخاً عشوائياً مخالفاً تديره عمالة مخالفة للأنظمة ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت بلدية المسفلة أن الفِرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية في حي "النكاسة" مطبخاً عشوائياً تديره عمالة مخالفة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى ضبط 12 رأساً من الجمال وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً.

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة، شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية، وتم مصادرتها وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي نستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط ١٢ رأساً من الجمال داخل مطبخ عشوائي بـ" نكاسة مكة "
سبق

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخاً عشوائياً مخالفاً تديره عمالة مخالفة للأنظمة ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت بلدية المسفلة أن الفِرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية في حي "النكاسة" مطبخاً عشوائياً تديره عمالة مخالفة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى ضبط 12 رأساً من الجمال وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً.

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة، شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية، وتم مصادرتها وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي نستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
01:33 PM

ضبط ١٢ رأساً من الجمال داخل مطبخ عشوائي بـ" نكاسة مكة "

بجانب مصادرة شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
3,559

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخاً عشوائياً مخالفاً تديره عمالة مخالفة للأنظمة ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت بلدية المسفلة أن الفِرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية في حي "النكاسة" مطبخاً عشوائياً تديره عمالة مخالفة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى ضبط 12 رأساً من الجمال وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً.

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة، شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية، وتم مصادرتها وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي نستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,998
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,106
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,439
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة