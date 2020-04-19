جدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ التأكيد على أهمية المسح النشط الذي تقوم به وزارة الصحة حاليًّا في الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، كأداة فعالة وإجراء استباقي، ويتيح اكتشاف أوسع ومبكر للحالات بالنزول للميدان. وأضاف الدكتور العبدالعالي أن 82% من الحالات المعلنة اليوم ارتبطت بالمسح النشط؛ إذ كانت 892 حالة من بين 1088 حالة التي أعلنت اليوم هي من نتائج وثمار هذا المسح! وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا، أنه يتم إجراء فحوص جينية دقيقة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدقة عالية "مشيرًا إلى أن فحوص "تقنية البلمرة الجزئية" الـpcr هي الفحوص المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بهذا الفيروس، وبلغ إجمالي الفحوص إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن. وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، وأن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.

"متحدّث الصحة": 82٪؜ من حالات اليوم ارتبطت بالمسح النشط عبدالحكيم شار سبق 2020-04-19 جدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ التأكيد على أهمية المسح النشط الذي تقوم به وزارة الصحة حاليًّا في الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، كأداة فعالة وإجراء استباقي، ويتيح اكتشاف أوسع ومبكر للحالات بالنزول للميدان.



وأضاف الدكتور العبدالعالي أن 82% من الحالات المعلنة اليوم ارتبطت بالمسح النشط؛ إذ كانت 892 حالة من بين 1088 حالة التي أعلنت اليوم هي من نتائج وثمار هذا المسح!



وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا، أنه يتم إجراء فحوص جينية دقيقة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدقة عالية "مشيرًا إلى أن فحوص "تقنية البلمرة الجزئية" الـpcr هي الفحوص المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بهذا الفيروس، وبلغ إجمالي الفحوص إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن.



وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، وأن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 04:44 PM

"متحدّث الصحة": 82٪؜ من حالات اليوم ارتبطت بالمسح النشط قال: فحوص كورونا بلغت أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن





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جدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ التأكيد على أهمية المسح النشط الذي تقوم به وزارة الصحة حاليًّا في الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، كأداة فعالة وإجراء استباقي، ويتيح اكتشاف أوسع ومبكر للحالات بالنزول للميدان.



وأضاف الدكتور العبدالعالي أن 82% من الحالات المعلنة اليوم ارتبطت بالمسح النشط؛ إذ كانت 892 حالة من بين 1088 حالة التي أعلنت اليوم هي من نتائج وثمار هذا المسح!



وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا، أنه يتم إجراء فحوص جينية دقيقة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدقة عالية "مشيرًا إلى أن فحوص "تقنية البلمرة الجزئية" الـpcr هي الفحوص المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بهذا الفيروس، وبلغ إجمالي الفحوص إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن.



وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الأحد 19 أبريل 2020، عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، وأن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة حتى الآن.