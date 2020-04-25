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تكليف "حمود العتيبي" مديراً لمستشفى الخاصرة

بقرار من مدير "الشؤون الصحية" بالرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراراً بتكليف الأخصائي حمود بن مرزوق العتيبي، بالعمل مديراً لمستشفى الخاصرة العام.

من جهته قدم "العتيبي" شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض ومساعده للخدمات العلاجية على هذه الثقة، متمنياً من الله العون والتوفيق.

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تكليف "حمود العتيبي" مديراً لمستشفى الخاصرة
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراراً بتكليف الأخصائي حمود بن مرزوق العتيبي، بالعمل مديراً لمستشفى الخاصرة العام.

من جهته قدم "العتيبي" شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض ومساعده للخدمات العلاجية على هذه الثقة، متمنياً من الله العون والتوفيق.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:36 AM

تكليف "حمود العتيبي" مديراً لمستشفى الخاصرة

بقرار من مدير "الشؤون الصحية" بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,136

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، قراراً بتكليف الأخصائي حمود بن مرزوق العتيبي، بالعمل مديراً لمستشفى الخاصرة العام.

من جهته قدم "العتيبي" شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بالرياض ومساعده للخدمات العلاجية على هذه الثقة، متمنياً من الله العون والتوفيق.

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