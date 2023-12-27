"الأزهري والقعيد" يلتقيان قيادات "تقنية البنين" بالطائف

زار مدير عام الإدارة العامة لجودة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس أسامة الأزهري، ومدير إدارة الاعتماد المؤسسي المهندس عبدالله القعيد؛ الكلية التقنية للبنين بالطائف صباح اليوم؛ حيث كان في استقبالهما عميد الكلية التقنية خالد الغامدي، ووكلاء ورؤساء الأقسام والإدارات بالكلية.

وأخذ الأزهري والقعيد جولة ميدانية شملت الأقسام التدريبية للاطلاع على سير الاختبارات ومرافق الكلية الأخرى.

وعُقد اجتماع مع قيادات الكلية لمناقشة تقرير الدراسة الذاتية وتوضيح آلية الزيارات الرسمية من مركز مسار الاعتماد المؤسسي.