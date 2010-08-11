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شاهد.. المسالخ المتنقلة تنطلق بعد صلاة العيد لذبح الأضاحي بالرياض

أمانة العاصمة جهزت 10 مواقع مؤقتة لبيع الأغنام والاستلام والتسليم

نشرت #أمانة_منطقة_الرياض اليوم صوراً ترصد جانباً من سير أعمال ذبح الأضاحي في بعض المسالخ المتنقلة والتي انطلقت من بعد صلاة العيد مباشرة.

وكانت الأمانة قد قالت أمس إن الموقع الإلكتروني للبرنامج الموسمي للأضاحي يُتيح معرفة أسواق الماشية والمسالخ الأقرب لمقر السكن، والمطابخ المرخصة لذبح الأضاحي، وخرائط الوصول.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بتحديد وتجهيز (10) مواقع مؤقتة لبيع الأغنام واستلام وتسليم الأضاحي روعي في اختيارها خدمة أكبر شريحة من سكان المدينة وتم وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى هذه المواقع .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. المسالخ المتنقلة تنطلق بعد صلاة العيد لذبح الأضاحي بالرياض
سبق

نشرت #أمانة_منطقة_الرياض اليوم صوراً ترصد جانباً من سير أعمال ذبح الأضاحي في بعض المسالخ المتنقلة والتي انطلقت من بعد صلاة العيد مباشرة.

وكانت الأمانة قد قالت أمس إن الموقع الإلكتروني للبرنامج الموسمي للأضاحي يُتيح معرفة أسواق الماشية والمسالخ الأقرب لمقر السكن، والمطابخ المرخصة لذبح الأضاحي، وخرائط الوصول.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بتحديد وتجهيز (10) مواقع مؤقتة لبيع الأغنام واستلام وتسليم الأضاحي روعي في اختيارها خدمة أكبر شريحة من سكان المدينة وتم وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى هذه المواقع .

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:57 AM

شاهد.. المسالخ المتنقلة تنطلق بعد صلاة العيد لذبح الأضاحي بالرياض

أمانة العاصمة جهزت 10 مواقع مؤقتة لبيع الأغنام والاستلام والتسليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,147

نشرت #أمانة_منطقة_الرياض اليوم صوراً ترصد جانباً من سير أعمال ذبح الأضاحي في بعض المسالخ المتنقلة والتي انطلقت من بعد صلاة العيد مباشرة.

وكانت الأمانة قد قالت أمس إن الموقع الإلكتروني للبرنامج الموسمي للأضاحي يُتيح معرفة أسواق الماشية والمسالخ الأقرب لمقر السكن، والمطابخ المرخصة لذبح الأضاحي، وخرائط الوصول.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بتحديد وتجهيز (10) مواقع مؤقتة لبيع الأغنام واستلام وتسليم الأضاحي روعي في اختيارها خدمة أكبر شريحة من سكان المدينة وتم وضع لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى هذه المواقع .

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