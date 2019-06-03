النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

"بناء" تنفق ٤ ملايين ريال على الأيتام خلال شهر رمضان المبارك

توزعت على 18 خدمة.. تجاوز ما دفعته ١٥٩ مليون ريال منذ تأسيسها

أنفقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على الأيتام وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك مبلغ (٤،١٧٢،٥٥٩) ريالاً، توزعت على ١٨ خدمة للأيتام منها كفالة الأيتام وتأمين مستلزمات شهر رمضان الغذائية من خلال مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد وإيجار المنازل وشراء أجهزة كهربائية وسداد فواتير الخدمات ومساعدة الزواج، بالإضافة للبرامج والأنشطة للمساهمة في تمكين الأيتام وإعانتهم على الاعتماد على أنفسهم وبعض الخدمات الأخرى.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، قائلاً: إن جمعية بناء سعت لتأمين كافة احتياجات أسر الأيتام خلال شهر رمضان بالإضافة للجوانب الأخرى مثل التدريب وإيجار المنازل والتأمين الطبي وسداد فواتير الخدمات، وتتاح الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في دعم هذه المشاريع مثل مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد.

وأضاف: نحن نحرص في "بناء" على عدم الاكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما نسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائماً على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون اليتيم مواطناً صالحاً ومنتجاً في المجتمع.

يذكر أن جمعية بناء ترعى اليوم أكثر من ثلاثة آلاف يتيم ويتيمة وأرملة, أنفقت على رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم خلال عام 2018م مبلغ سبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائة واثنين وعشرين ريالاً, ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعية خلال مسيرتها منذ عام 2012م إلى اليوم أكثر من (159) مليون ريال، عملت خلالها الجمعية على بناء شخصية اليتيم وأسرته البناء الأمثل ليصبح قادراً على الاعتماد على نفسه من خلال تهيئته وتدريبه إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بناء" تنفق ٤ ملايين ريال على الأيتام خلال شهر رمضان المبارك
سبق

أنفقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على الأيتام وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك مبلغ (٤،١٧٢،٥٥٩) ريالاً، توزعت على ١٨ خدمة للأيتام منها كفالة الأيتام وتأمين مستلزمات شهر رمضان الغذائية من خلال مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد وإيجار المنازل وشراء أجهزة كهربائية وسداد فواتير الخدمات ومساعدة الزواج، بالإضافة للبرامج والأنشطة للمساهمة في تمكين الأيتام وإعانتهم على الاعتماد على أنفسهم وبعض الخدمات الأخرى.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، قائلاً: إن جمعية بناء سعت لتأمين كافة احتياجات أسر الأيتام خلال شهر رمضان بالإضافة للجوانب الأخرى مثل التدريب وإيجار المنازل والتأمين الطبي وسداد فواتير الخدمات، وتتاح الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في دعم هذه المشاريع مثل مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد.

وأضاف: نحن نحرص في "بناء" على عدم الاكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما نسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائماً على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون اليتيم مواطناً صالحاً ومنتجاً في المجتمع.

يذكر أن جمعية بناء ترعى اليوم أكثر من ثلاثة آلاف يتيم ويتيمة وأرملة, أنفقت على رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم خلال عام 2018م مبلغ سبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائة واثنين وعشرين ريالاً, ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعية خلال مسيرتها منذ عام 2012م إلى اليوم أكثر من (159) مليون ريال، عملت خلالها الجمعية على بناء شخصية اليتيم وأسرته البناء الأمثل ليصبح قادراً على الاعتماد على نفسه من خلال تهيئته وتدريبه إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:34 PM

"بناء" تنفق ٤ ملايين ريال على الأيتام خلال شهر رمضان المبارك

توزعت على 18 خدمة.. تجاوز ما دفعته ١٥٩ مليون ريال منذ تأسيسها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
333

أنفقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على الأيتام وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك مبلغ (٤،١٧٢،٥٥٩) ريالاً، توزعت على ١٨ خدمة للأيتام منها كفالة الأيتام وتأمين مستلزمات شهر رمضان الغذائية من خلال مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد وإيجار المنازل وشراء أجهزة كهربائية وسداد فواتير الخدمات ومساعدة الزواج، بالإضافة للبرامج والأنشطة للمساهمة في تمكين الأيتام وإعانتهم على الاعتماد على أنفسهم وبعض الخدمات الأخرى.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، قائلاً: إن جمعية بناء سعت لتأمين كافة احتياجات أسر الأيتام خلال شهر رمضان بالإضافة للجوانب الأخرى مثل التدريب وإيجار المنازل والتأمين الطبي وسداد فواتير الخدمات، وتتاح الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في دعم هذه المشاريع مثل مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد.

وأضاف: نحن نحرص في "بناء" على عدم الاكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما نسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائماً على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون اليتيم مواطناً صالحاً ومنتجاً في المجتمع.

يذكر أن جمعية بناء ترعى اليوم أكثر من ثلاثة آلاف يتيم ويتيمة وأرملة, أنفقت على رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم خلال عام 2018م مبلغ سبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائة واثنين وعشرين ريالاً, ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعية خلال مسيرتها منذ عام 2012م إلى اليوم أكثر من (159) مليون ريال، عملت خلالها الجمعية على بناء شخصية اليتيم وأسرته البناء الأمثل ليصبح قادراً على الاعتماد على نفسه من خلال تهيئته وتدريبه إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,870

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة