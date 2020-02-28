في لقطة مؤثرة .. حزن ولي العهد على الفقيد الأمير طلال بن سعود

التقطها "الجلعود" وتفاعل معها أبناء الشعب السعودي

في لقطة مؤثرة ظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أثناء دفن الفقيد الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، وهو يواري دموعه في مقبرة العود بمدينة الرياض.

وعلق ملتقط الصورة المصور بندر الجلعود عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر "‏: عسانا ما نذوق حزنك يابوسلمان.

ووجدت الصورة تفاعلاَ كبيراً بين أبناء الشعب السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب الملك سعود الصورة وفي تغريدة أخرى ارفق صورة من الذاكرة كتب فيها " #الملك_سعود وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبينهما الابن الامير ‎#طلال_بن_سعود في الخمسينات الميلادي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أدّى عقب صلاة العصر، أمس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.