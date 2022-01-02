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فجراً.. أمطار متوسطة على ينبع و"المدني" يدعو إلى الحذر

شملت الهطولات معظم أحياء المحافظة وشملت مراكز الشمال

شهدت محافظة ينبع هطولاً متوسطاً للأمطار بدأ مع ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد، حيث عمّت الأمطار معظم أحياء المحافظة وشملت مراكز الشمال؛ جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

يُذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني أكّدت متابعتها الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي؛ أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأيّ بلاغاتٍ أو حالاتٍ طارئة -لا قدّر الله-، مهيباً بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فجراً.. أمطار متوسطة على ينبع و"المدني" يدعو إلى الحذر
سبق

شهدت محافظة ينبع هطولاً متوسطاً للأمطار بدأ مع ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد، حيث عمّت الأمطار معظم أحياء المحافظة وشملت مراكز الشمال؛ جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

يُذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني أكّدت متابعتها الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي؛ أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأيّ بلاغاتٍ أو حالاتٍ طارئة -لا قدّر الله-، مهيباً بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
09:03 AM

فجراً.. أمطار متوسطة على ينبع و"المدني" يدعو إلى الحذر

شملت الهطولات معظم أحياء المحافظة وشملت مراكز الشمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت محافظة ينبع هطولاً متوسطاً للأمطار بدأ مع ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد، حيث عمّت الأمطار معظم أحياء المحافظة وشملت مراكز الشمال؛ جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

يُذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني أكّدت متابعتها الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي؛ أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأيّ بلاغاتٍ أو حالاتٍ طارئة -لا قدّر الله-، مهيباً بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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