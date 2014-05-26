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محافظ صامطة يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا

قدَّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء والمواساة لأسرة الشيخ حسين بن مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، يرافقه مدير شرطة المحافظة، العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وذلك في منزلهم بقرية الجاضع شرق المحافظة. وكان في استقباله شيخ شمل قبائل بني شبيل، الشيخ منصور بن حسين بجوي الشبيلي، وأبناء وأشقاء الفقيد.

وأعرب "زعلة" خلال تعزيته عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

فيما عبَّر شيخ شمل قبائل بني شبيل –باسمه ونيابة عن أسرته- عن بالغ شكره لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته له بما كان له الأثر البالغ في نفسه.

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محافظ صامطة يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا
سبق

قدَّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء والمواساة لأسرة الشيخ حسين بن مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، يرافقه مدير شرطة المحافظة، العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وذلك في منزلهم بقرية الجاضع شرق المحافظة. وكان في استقباله شيخ شمل قبائل بني شبيل، الشيخ منصور بن حسين بجوي الشبيلي، وأبناء وأشقاء الفقيد.

وأعرب "زعلة" خلال تعزيته عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

فيما عبَّر شيخ شمل قبائل بني شبيل –باسمه ونيابة عن أسرته- عن بالغ شكره لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته له بما كان له الأثر البالغ في نفسه.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
08:54 PM

محافظ صامطة يعزي في وفاة شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قدَّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء والمواساة لأسرة الشيخ حسين بن مديش بجوي الشبيلي، شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقًا، يرافقه مدير شرطة المحافظة، العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وذلك في منزلهم بقرية الجاضع شرق المحافظة. وكان في استقباله شيخ شمل قبائل بني شبيل، الشيخ منصور بن حسين بجوي الشبيلي، وأبناء وأشقاء الفقيد.

وأعرب "زعلة" خلال تعزيته عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

فيما عبَّر شيخ شمل قبائل بني شبيل –باسمه ونيابة عن أسرته- عن بالغ شكره لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته له بما كان له الأثر البالغ في نفسه.

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