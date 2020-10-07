وأشارت الجمعية إلى أن العدد المستهدف للمشاركة في الحملة 53 شخصًا من جميع شرائح المجتمع الحائلي، من بنين وبنات، شريطة أن يكون عمر المشارك أكثر من 16 عامًا.

تعتزم جمعية البيئة بحائل تنظيم حملة تشجير منتزه مشار الوطني، أحد متنزهات حائل البرية، السبت والأحد المقبلين.

جمعية البيئة بحائل تُشجر مشار السبت والأحد المقبلين خالد السليمي سبق 2020-10-07 تعتزم جمعية البيئة بحائل تنظيم حملة تشجير منتزه مشار الوطني، أحد متنزهات حائل البرية، السبت والأحد المقبلين.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تدشين برنامج المملكة الخضراء 2020.

وأشارت الجمعية إلى أن العدد المستهدف للمشاركة في الحملة 53 شخصًا من جميع شرائح المجتمع الحائلي، من بنين وبنات، شريطة أن يكون عمر المشارك أكثر من 16 عامًا.

يُذكر أن الجمعية توفر الزي للمتطوع، وكذلك وجبة غذائية واحدة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 06:00 PM

جمعية البيئة بحائل تُشجر مشار السبت والأحد المقبلين ضمن برنامج المملكة الخضراء 2020





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تعتزم جمعية البيئة بحائل تنظيم حملة تشجير منتزه مشار الوطني، أحد متنزهات حائل البرية، السبت والأحد المقبلين.



يأتي ذلك ضمن مبادرة تدشين برنامج المملكة الخضراء 2020.



وأشارت الجمعية إلى أن العدد المستهدف للمشاركة في الحملة 53 شخصًا من جميع شرائح المجتمع الحائلي، من بنين وبنات، شريطة أن يكون عمر المشارك أكثر من 16 عامًا.



يُذكر أن الجمعية توفر الزي للمتطوع، وكذلك وجبة غذائية واحدة.