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الأربعاء .. "غرفة الرياض" تنظّم لقاء "دور قواعد المصالحة في تمكين المحامين"

أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين عقد لقاءٍ بعنوان "دور قواعد المصالحة في تمكين المحامين"، الأربعاء المقبل، عن "قواعد المصالحة" الجديدة التي اعتمدها وزير العدل أخيراً.

وسيتحدث في اللقاء كل من مساعد أمين مركز المصالحة بوزارة العدل بدر بن عذال العنزي؛ ومدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل المهندس رائد بن محمد المنصور.

وأشارت الغرفة إلى أن اللقاء سيكون في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بنادي عبد المحسن السويلم للأعمال في الدور الأول بمقر الغرفة، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل.

تأتي أهمية هذا اللقاء بعد اعتماد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني "قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته" في شهر ذي القعدة الماضي، والتي أتاحت للأفراد والقطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم ودون اللجوء إليها، واعتبار محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونياً من مركز المصالحة في وزارة العدل.

وتتيح قواعد المصالحة الجديدة للكفاءات من الجنسين القيام بالمصالحة والوساطة بعد تسجيلهم، كما أنها عززت من "السرية" في جلسات المصالحة، والتي تعد أهم قيمة من قيم المصالحة، لتحقيق الثقة والأمان لجميع الأطراف، وعدم إفصاح أي منهم عن وقائع الجلسات أو التحدث بها إلا بموافقتهم جميعاً، كما تتيح الصلح في أكثر من نزاع قائم بين الأطراف، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، من بدء تقديم طلب الصلح حتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، حيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بُعد.

جدير بالذكر أن من أبرز شروط تسجيل "المصلحين" أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.

غرفة الرياض قواعد المصالحة

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الأربعاء .. "غرفة الرياض" تنظّم لقاء "دور قواعد المصالحة في تمكين المحامين"
سبق

أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين عقد لقاءٍ بعنوان "دور قواعد المصالحة في تمكين المحامين"، الأربعاء المقبل، عن "قواعد المصالحة" الجديدة التي اعتمدها وزير العدل أخيراً.

وسيتحدث في اللقاء كل من مساعد أمين مركز المصالحة بوزارة العدل بدر بن عذال العنزي؛ ومدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل المهندس رائد بن محمد المنصور.

وأشارت الغرفة إلى أن اللقاء سيكون في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بنادي عبد المحسن السويلم للأعمال في الدور الأول بمقر الغرفة، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل.

تأتي أهمية هذا اللقاء بعد اعتماد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني "قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته" في شهر ذي القعدة الماضي، والتي أتاحت للأفراد والقطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم ودون اللجوء إليها، واعتبار محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونياً من مركز المصالحة في وزارة العدل.

وتتيح قواعد المصالحة الجديدة للكفاءات من الجنسين القيام بالمصالحة والوساطة بعد تسجيلهم، كما أنها عززت من "السرية" في جلسات المصالحة، والتي تعد أهم قيمة من قيم المصالحة، لتحقيق الثقة والأمان لجميع الأطراف، وعدم إفصاح أي منهم عن وقائع الجلسات أو التحدث بها إلا بموافقتهم جميعاً، كما تتيح الصلح في أكثر من نزاع قائم بين الأطراف، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، من بدء تقديم طلب الصلح حتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، حيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بُعد.

جدير بالذكر أن من أبرز شروط تسجيل "المصلحين" أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:05 PM

الأربعاء .. "غرفة الرياض" تنظّم لقاء "دور قواعد المصالحة في تمكين المحامين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين عقد لقاءٍ بعنوان "دور قواعد المصالحة في تمكين المحامين"، الأربعاء المقبل، عن "قواعد المصالحة" الجديدة التي اعتمدها وزير العدل أخيراً.

وسيتحدث في اللقاء كل من مساعد أمين مركز المصالحة بوزارة العدل بدر بن عذال العنزي؛ ومدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل المهندس رائد بن محمد المنصور.

وأشارت الغرفة إلى أن اللقاء سيكون في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بنادي عبد المحسن السويلم للأعمال في الدور الأول بمقر الغرفة، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل.

تأتي أهمية هذا اللقاء بعد اعتماد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني "قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته" في شهر ذي القعدة الماضي، والتي أتاحت للأفراد والقطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم ودون اللجوء إليها، واعتبار محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونياً من مركز المصالحة في وزارة العدل.

وتتيح قواعد المصالحة الجديدة للكفاءات من الجنسين القيام بالمصالحة والوساطة بعد تسجيلهم، كما أنها عززت من "السرية" في جلسات المصالحة، والتي تعد أهم قيمة من قيم المصالحة، لتحقيق الثقة والأمان لجميع الأطراف، وعدم إفصاح أي منهم عن وقائع الجلسات أو التحدث بها إلا بموافقتهم جميعاً، كما تتيح الصلح في أكثر من نزاع قائم بين الأطراف، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، من بدء تقديم طلب الصلح حتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، حيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بُعد.

جدير بالذكر أن من أبرز شروط تسجيل "المصلحين" أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.

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