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محافظ بحرة يثمّن جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا

خلال ترؤّسه اجتماع المجلس المحلي

ثمن محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- في الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، اجتماع المجلس المحلي بجلسته الثانية للعام 1441هـ، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ، رحّب فيها بجميع الأعضاء، سائلًا الله أن يوفق الجميع لما فيه صالح المحافظة وأهلها.

وقدم الشكر باسمه وعن جميع الأعضاء، لرئيس المجلس المحلي السابق خالد البقمي، على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة، سائلًا الله له التوفيق في عمله الجديد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض محضر الجلسة السابقة ومناقشة المشاريع المتعثرة واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

كما ناقش المجلس المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، ووافق على العديد من التوصيات المقترحة.

ودعا المحافظ مديري الجهات الحكومية، وأعضاء المجلس المحلي، للتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين بالمحافظة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ بحرة يثمّن جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا
سبق

ثمن محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- في الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، اجتماع المجلس المحلي بجلسته الثانية للعام 1441هـ، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ، رحّب فيها بجميع الأعضاء، سائلًا الله أن يوفق الجميع لما فيه صالح المحافظة وأهلها.

وقدم الشكر باسمه وعن جميع الأعضاء، لرئيس المجلس المحلي السابق خالد البقمي، على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة، سائلًا الله له التوفيق في عمله الجديد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض محضر الجلسة السابقة ومناقشة المشاريع المتعثرة واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

كما ناقش المجلس المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، ووافق على العديد من التوصيات المقترحة.

ودعا المحافظ مديري الجهات الحكومية، وأعضاء المجلس المحلي، للتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين بالمحافظة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
05:38 PM

محافظ بحرة يثمّن جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا

خلال ترؤّسه اجتماع المجلس المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ثمن محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- في الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، اجتماع المجلس المحلي بجلسته الثانية للعام 1441هـ، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ، رحّب فيها بجميع الأعضاء، سائلًا الله أن يوفق الجميع لما فيه صالح المحافظة وأهلها.

وقدم الشكر باسمه وعن جميع الأعضاء، لرئيس المجلس المحلي السابق خالد البقمي، على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة، سائلًا الله له التوفيق في عمله الجديد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض محضر الجلسة السابقة ومناقشة المشاريع المتعثرة واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

كما ناقش المجلس المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، ووافق على العديد من التوصيات المقترحة.

ودعا المحافظ مديري الجهات الحكومية، وأعضاء المجلس المحلي، للتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين بالمحافظة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

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