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"البيئة" تحذر من أسراب الجراد الأحمر بالساحل الجنوبي الغربي

قادمة من شرق إفريقيا.. وفرق الوزارة الميدانية تكافح انتشاره

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا.

جاء ذلك بعدما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد أسراب ومجموعات من الجراد الأحمر وفي حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار؛ حيث شوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق.

وأكدت الوزارة أنه جارٍ المسح في كافة المواقع حتى يتم العثور على أماكن التجمع ومكافحتها فورًا، لافتة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة والحدِّ من انتشارها.

وأشارت الوزارة إلى أن الظروف الراهنة في الساحل الجنوبي الغربي، خصوصًا من الليث جنوبًا حتى جازان، بسبب هطول الأمطار المستمر والسحب القادمة من الغرب؛ تعد بيئة ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الجراد الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تحذر من أسراب الجراد الأحمر بالساحل الجنوبي الغربي
سبق

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا.

جاء ذلك بعدما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد أسراب ومجموعات من الجراد الأحمر وفي حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار؛ حيث شوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق.

وأكدت الوزارة أنه جارٍ المسح في كافة المواقع حتى يتم العثور على أماكن التجمع ومكافحتها فورًا، لافتة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة والحدِّ من انتشارها.

وأشارت الوزارة إلى أن الظروف الراهنة في الساحل الجنوبي الغربي، خصوصًا من الليث جنوبًا حتى جازان، بسبب هطول الأمطار المستمر والسحب القادمة من الغرب؛ تعد بيئة ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
04:45 PM

"البيئة" تحذر من أسراب الجراد الأحمر بالساحل الجنوبي الغربي

قادمة من شرق إفريقيا.. وفرق الوزارة الميدانية تكافح انتشاره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة، قادمة للمملكة من شرق قارة إفريقيا.

جاء ذلك بعدما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد أسراب ومجموعات من الجراد الأحمر وفي حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار؛ حيث شوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق.

وأكدت الوزارة أنه جارٍ المسح في كافة المواقع حتى يتم العثور على أماكن التجمع ومكافحتها فورًا، لافتة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة والحدِّ من انتشارها.

وأشارت الوزارة إلى أن الظروف الراهنة في الساحل الجنوبي الغربي، خصوصًا من الليث جنوبًا حتى جازان، بسبب هطول الأمطار المستمر والسحب القادمة من الغرب؛ تعد بيئة ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة.

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