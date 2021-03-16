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"الصحة العراقية" تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحالات توزَّعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف

سجَّلت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف. مبينة أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة، و9 حالة وفاة.

العراق وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العراقية" تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف. مبينة أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة، و9 حالة وفاة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:41 AM

"الصحة العراقية" تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحالات توزَّعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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سجَّلت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف. مبينة أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة، و9 حالة وفاة.

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