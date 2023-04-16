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مصر: وقف وسائل النقل العام  وإغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية.. الاثنين

يشمل القرار المتنزهات والشواطئ والسكك الحديدية ومترو الأنفاق

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين.
وقال مدبولي، إنه من المقرر أن تنطبق إجراءات الحظر على يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم والتي تشمل غلق كامل للمحال التجارية والمولات.
وأضاف، إلى جانب هذا سيتم إيقاف المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وذلك بهدف تقليل الكثافات حرصًا على سلامة المواطنين.
ولفت إلى أنه سيتم وقف كل وسائل النقل العام بما فيها مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك وسائل النقل النهري وإيقاف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.
وتابع مدبولي بالقول: لاحظنا بشيء من القلق حجم التواجد فى الشوارع فى الأيام الماضية.

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مصر: وقف وسائل النقل العام  وإغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية.. الاثنين
سبق

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين.
وقال مدبولي، إنه من المقرر أن تنطبق إجراءات الحظر على يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم والتي تشمل غلق كامل للمحال التجارية والمولات.
وأضاف، إلى جانب هذا سيتم إيقاف المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وذلك بهدف تقليل الكثافات حرصًا على سلامة المواطنين.
ولفت إلى أنه سيتم وقف كل وسائل النقل العام بما فيها مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك وسائل النقل النهري وإيقاف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.
وتابع مدبولي بالقول: لاحظنا بشيء من القلق حجم التواجد فى الشوارع فى الأيام الماضية.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:38 PM

مصر: وقف وسائل النقل العام  وإغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية.. الاثنين

يشمل القرار المتنزهات والشواطئ والسكك الحديدية ومترو الأنفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين.
وقال مدبولي، إنه من المقرر أن تنطبق إجراءات الحظر على يومي الجمعة والسبت، على يوم شم النسيم والتي تشمل غلق كامل للمحال التجارية والمولات.
وأضاف، إلى جانب هذا سيتم إيقاف المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وذلك بهدف تقليل الكثافات حرصًا على سلامة المواطنين.
ولفت إلى أنه سيتم وقف كل وسائل النقل العام بما فيها مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك وسائل النقل النهري وإيقاف أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.
وتابع مدبولي بالقول: لاحظنا بشيء من القلق حجم التواجد فى الشوارع فى الأيام الماضية.

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