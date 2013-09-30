النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

بعد أن أعلن رحيله عن "النصر".. "بيتروس" يوجّه رسالة لرفيقه "جوليانو"

وجّه اللاعب البرازيلي بيتروس، رسالة لزميله السابق بالنصر، اللاعب البرازيلي جوليانو والذي أعلن رحيله عن الفريق مؤخراً وذلك عبر صفحته على انستغرام.

وقال بيتروس :" كل التوفيق والحظ الجيد يا صديقي جوليانو، بارك الله فيك.. كن سعيداً وجاهزاً في التحدي الجديد، كانت فترة رائعة لك في النصر وكان من الرائع أن أكون معك" .

وأعلن في وقت سابق اليوم، اللاعب جوليانو دي باولا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رحيله عن النادي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال جوليانو مغرداً : "أود أن أشكر جميع عشاق النصر على عامين من المشاعر المختلطة التي عشناها معاً. لقد فزنا بالدوري وكأس السوبر، وكان ذلك مذهلاً! لأسباب لا أريد أن أتحدث عنها الآن سأغادر النصر اليوم".

وتابع: "النصر جزء من مسيرتي وأنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً من تاريخ النادي.. أود أن أشكر زملائي في الفريق على كل شيء، وأتمنى لهم كل التوفيق!".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد أن أعلن رحيله عن "النصر".. "بيتروس" يوجّه رسالة لرفيقه "جوليانو"
سبق

وجّه اللاعب البرازيلي بيتروس، رسالة لزميله السابق بالنصر، اللاعب البرازيلي جوليانو والذي أعلن رحيله عن الفريق مؤخراً وذلك عبر صفحته على انستغرام.

وقال بيتروس :" كل التوفيق والحظ الجيد يا صديقي جوليانو، بارك الله فيك.. كن سعيداً وجاهزاً في التحدي الجديد، كانت فترة رائعة لك في النصر وكان من الرائع أن أكون معك" .

وأعلن في وقت سابق اليوم، اللاعب جوليانو دي باولا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رحيله عن النادي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال جوليانو مغرداً : "أود أن أشكر جميع عشاق النصر على عامين من المشاعر المختلطة التي عشناها معاً. لقد فزنا بالدوري وكأس السوبر، وكان ذلك مذهلاً! لأسباب لا أريد أن أتحدث عنها الآن سأغادر النصر اليوم".

وتابع: "النصر جزء من مسيرتي وأنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً من تاريخ النادي.. أود أن أشكر زملائي في الفريق على كل شيء، وأتمنى لهم كل التوفيق!".

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
10:22 PM

بعد أن أعلن رحيله عن "النصر".. "بيتروس" يوجّه رسالة لرفيقه "جوليانو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
8,786

وجّه اللاعب البرازيلي بيتروس، رسالة لزميله السابق بالنصر، اللاعب البرازيلي جوليانو والذي أعلن رحيله عن الفريق مؤخراً وذلك عبر صفحته على انستغرام.

وقال بيتروس :" كل التوفيق والحظ الجيد يا صديقي جوليانو، بارك الله فيك.. كن سعيداً وجاهزاً في التحدي الجديد، كانت فترة رائعة لك في النصر وكان من الرائع أن أكون معك" .

وأعلن في وقت سابق اليوم، اللاعب جوليانو دي باولا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رحيله عن النادي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال جوليانو مغرداً : "أود أن أشكر جميع عشاق النصر على عامين من المشاعر المختلطة التي عشناها معاً. لقد فزنا بالدوري وكأس السوبر، وكان ذلك مذهلاً! لأسباب لا أريد أن أتحدث عنها الآن سأغادر النصر اليوم".

وتابع: "النصر جزء من مسيرتي وأنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً من تاريخ النادي.. أود أن أشكر زملائي في الفريق على كل شيء، وأتمنى لهم كل التوفيق!".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,947

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة