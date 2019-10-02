النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. كيف أوقفت امرأة سرقة سيارتها بفكرة غريبة؟

خطرت لها ونفذتها في الحال

فكرة غريبة خطرت على بال امرأة، ومكّنتها من إنقاذ سيارتها من السرقة، أثناء وجودها في محطة للتموين بولاية جورجيا الأمريكية.

وتحت عنوان "شجاعة امرأة وسرعة بديهتها أحبطا سرقة سيارتها"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الخميس الماضي: وقفت الفتاة جابرييللا هالفورد، تملأ سيارتها الجيب رباعية الدفع بالوقود، في محطة للتموين في مدينة ساوث فولتون بولاية جورجيا، وفجأة توقفت سيارة أخرى جيب رباعية الدفع على الجانب الآخر، هبط شخص من السيارة بخفة، وتسلل نحو باب السيارة، فتحه وركب السيارة وبدأ يستعد لقيادتها؛ لكن في تلك اللحظة لاحظت المرأة أن السيارة تهتز.

وتضيف الصحيفة: تحركت جابرييللا وبيدها خرطوم ملء الوقود، وحين لمحت الشخص جالسًا في سيارتها، أدركت أنه يحاول سرقة السيارة.

وروت جابرييللا لمحطة تليفزيون "دبليو إس بي تي في" الأمريكية، كيف أنها بدون تردد، فتحت باب السيارة ووجهت مسدس الوقود نحو الشخص، وأطلقت كمية ضخمة من الوقود على وجه اللص، الذي شعر بخطر داهم؛ خاصة إذا تعرض لأي مصدر اشتعال، وهو ما يهدد حياته.

وقال التقرير، نجا اللص بحياته عندما قفز من السيارة مصطحبًا معه حقيبة يدها فقط؛ لكنها أنقذت سيارتها من السرقة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. كيف أوقفت امرأة سرقة سيارتها بفكرة غريبة؟
سبق

فكرة غريبة خطرت على بال امرأة، ومكّنتها من إنقاذ سيارتها من السرقة، أثناء وجودها في محطة للتموين بولاية جورجيا الأمريكية.

وتحت عنوان "شجاعة امرأة وسرعة بديهتها أحبطا سرقة سيارتها"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الخميس الماضي: وقفت الفتاة جابرييللا هالفورد، تملأ سيارتها الجيب رباعية الدفع بالوقود، في محطة للتموين في مدينة ساوث فولتون بولاية جورجيا، وفجأة توقفت سيارة أخرى جيب رباعية الدفع على الجانب الآخر، هبط شخص من السيارة بخفة، وتسلل نحو باب السيارة، فتحه وركب السيارة وبدأ يستعد لقيادتها؛ لكن في تلك اللحظة لاحظت المرأة أن السيارة تهتز.

وتضيف الصحيفة: تحركت جابرييللا وبيدها خرطوم ملء الوقود، وحين لمحت الشخص جالسًا في سيارتها، أدركت أنه يحاول سرقة السيارة.

وروت جابرييللا لمحطة تليفزيون "دبليو إس بي تي في" الأمريكية، كيف أنها بدون تردد، فتحت باب السيارة ووجهت مسدس الوقود نحو الشخص، وأطلقت كمية ضخمة من الوقود على وجه اللص، الذي شعر بخطر داهم؛ خاصة إذا تعرض لأي مصدر اشتعال، وهو ما يهدد حياته.

وقال التقرير، نجا اللص بحياته عندما قفز من السيارة مصطحبًا معه حقيبة يدها فقط؛ لكنها أنقذت سيارتها من السرقة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:12 AM

بالفيديو.. كيف أوقفت امرأة سرقة سيارتها بفكرة غريبة؟

خطرت لها ونفذتها في الحال

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
11,831

فكرة غريبة خطرت على بال امرأة، ومكّنتها من إنقاذ سيارتها من السرقة، أثناء وجودها في محطة للتموين بولاية جورجيا الأمريكية.

وتحت عنوان "شجاعة امرأة وسرعة بديهتها أحبطا سرقة سيارتها"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الخميس الماضي: وقفت الفتاة جابرييللا هالفورد، تملأ سيارتها الجيب رباعية الدفع بالوقود، في محطة للتموين في مدينة ساوث فولتون بولاية جورجيا، وفجأة توقفت سيارة أخرى جيب رباعية الدفع على الجانب الآخر، هبط شخص من السيارة بخفة، وتسلل نحو باب السيارة، فتحه وركب السيارة وبدأ يستعد لقيادتها؛ لكن في تلك اللحظة لاحظت المرأة أن السيارة تهتز.

وتضيف الصحيفة: تحركت جابرييللا وبيدها خرطوم ملء الوقود، وحين لمحت الشخص جالسًا في سيارتها، أدركت أنه يحاول سرقة السيارة.

وروت جابرييللا لمحطة تليفزيون "دبليو إس بي تي في" الأمريكية، كيف أنها بدون تردد، فتحت باب السيارة ووجهت مسدس الوقود نحو الشخص، وأطلقت كمية ضخمة من الوقود على وجه اللص، الذي شعر بخطر داهم؛ خاصة إذا تعرض لأي مصدر اشتعال، وهو ما يهدد حياته.

وقال التقرير، نجا اللص بحياته عندما قفز من السيارة مصطحبًا معه حقيبة يدها فقط؛ لكنها أنقذت سيارتها من السرقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,448
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,388
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,423
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,046

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة