بالفيديو.. كيف أوقفت امرأة سرقة سيارتها بفكرة غريبة؟

خطرت لها ونفذتها في الحال

فكرة غريبة خطرت على بال امرأة، ومكّنتها من إنقاذ سيارتها من السرقة، أثناء وجودها في محطة للتموين بولاية جورجيا الأمريكية.

وتحت عنوان "شجاعة امرأة وسرعة بديهتها أحبطا سرقة سيارتها"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يوم الخميس الماضي: وقفت الفتاة جابرييللا هالفورد، تملأ سيارتها الجيب رباعية الدفع بالوقود، في محطة للتموين في مدينة ساوث فولتون بولاية جورجيا، وفجأة توقفت سيارة أخرى جيب رباعية الدفع على الجانب الآخر، هبط شخص من السيارة بخفة، وتسلل نحو باب السيارة، فتحه وركب السيارة وبدأ يستعد لقيادتها؛ لكن في تلك اللحظة لاحظت المرأة أن السيارة تهتز.

وتضيف الصحيفة: تحركت جابرييللا وبيدها خرطوم ملء الوقود، وحين لمحت الشخص جالسًا في سيارتها، أدركت أنه يحاول سرقة السيارة.

وروت جابرييللا لمحطة تليفزيون "دبليو إس بي تي في" الأمريكية، كيف أنها بدون تردد، فتحت باب السيارة ووجهت مسدس الوقود نحو الشخص، وأطلقت كمية ضخمة من الوقود على وجه اللص، الذي شعر بخطر داهم؛ خاصة إذا تعرض لأي مصدر اشتعال، وهو ما يهدد حياته.

وقال التقرير، نجا اللص بحياته عندما قفز من السيارة مصطحبًا معه حقيبة يدها فقط؛ لكنها أنقذت سيارتها من السرقة.