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بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي

خلال أيام عشرة ذي الحجة توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار

تُقدم وكالة شؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة السقيا- أكثر من ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم يوميًّا لزوار المسجد النبوي خلال أيام عشرة ذي الحجة، توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار، وأكثر من ٩٠٠٠ لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة، من خلال ٣٥٠ موظفًا قائمًا على الخدمة، كما يتم يوميًّا توزيع ٢٠٠٠ عبوة إهداء (تمر) توزع في صلاة الظهر والعصر والمغرب.

ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بالتعاون بين الجهات المعنية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي
سبق

تُقدم وكالة شؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة السقيا- أكثر من ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم يوميًّا لزوار المسجد النبوي خلال أيام عشرة ذي الحجة، توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار، وأكثر من ٩٠٠٠ لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة، من خلال ٣٥٠ موظفًا قائمًا على الخدمة، كما يتم يوميًّا توزيع ٢٠٠٠ عبوة إهداء (تمر) توزع في صلاة الظهر والعصر والمغرب.

ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بالتعاون بين الجهات المعنية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
08:35 AM

بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٢٠٠٠ عبوة تمر يوميًّا بالمسجد النبوي

خلال أيام عشرة ذي الحجة توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تُقدم وكالة شؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة السقيا- أكثر من ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم يوميًّا لزوار المسجد النبوي خلال أيام عشرة ذي الحجة، توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار، وأكثر من ٩٠٠٠ لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة، من خلال ٣٥٠ موظفًا قائمًا على الخدمة، كما يتم يوميًّا توزيع ٢٠٠٠ عبوة إهداء (تمر) توزع في صلاة الظهر والعصر والمغرب.

ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بالتعاون بين الجهات المعنية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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201,250 سيارة ..

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