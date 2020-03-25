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أستراليا: انشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء كورونا

بنما تفرض إغلاقاً لمدة 22 ساعة يومياً بسبب الفيروس

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا، إنشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال موريسون "المفوضية الجديدة سيرأسها رئيس مطار بيرث الحالي نيفيل باور؛ وستقوم المفوضية بتقديم استشارات ونصائح للحكومة الفيدرالية بشأن التعامل مع تداعيات الوباء وسبل مواجهات آثاره الكارثية على المستويات كافة".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو؛ فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يومياً لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كورتيزو؛ إنه سيتم السماح للمواطنين بالخروج لمدة ساعتين فقط لتدبير الاحتياجات الأساسية بدءاً من الخامسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب وزارة الصحة، هناك 345 حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب ست وفيات.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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أستراليا: انشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء كورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا، إنشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال موريسون "المفوضية الجديدة سيرأسها رئيس مطار بيرث الحالي نيفيل باور؛ وستقوم المفوضية بتقديم استشارات ونصائح للحكومة الفيدرالية بشأن التعامل مع تداعيات الوباء وسبل مواجهات آثاره الكارثية على المستويات كافة".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو؛ فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يومياً لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كورتيزو؛ إنه سيتم السماح للمواطنين بالخروج لمدة ساعتين فقط لتدبير الاحتياجات الأساسية بدءاً من الخامسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب وزارة الصحة، هناك 345 حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب ست وفيات.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:27 AM

أستراليا: انشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء كورونا

بنما تفرض إغلاقاً لمدة 22 ساعة يومياً بسبب الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة كانبيرا، إنشاء مفوضية تنسيق وطنية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال موريسون "المفوضية الجديدة سيرأسها رئيس مطار بيرث الحالي نيفيل باور؛ وستقوم المفوضية بتقديم استشارات ونصائح للحكومة الفيدرالية بشأن التعامل مع تداعيات الوباء وسبل مواجهات آثاره الكارثية على المستويات كافة".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو؛ فرض إغلاق لمدة 22 ساعة يومياً لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كورتيزو؛ إنه سيتم السماح للمواطنين بالخروج لمدة ساعتين فقط لتدبير الاحتياجات الأساسية بدءاً من الخامسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب وزارة الصحة، هناك 345 حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب ست وفيات.

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