تجربة صغيرة مذهلة .. شاهد كيف يقاوم الصابون فيروس كورونا

قدّمتها أستاذة بريطانية بـ "الزيت والفلفل" .. وهنا فيديو الوقاية

"هل الصابون العادي يقاوم الفيروسات؟ الإجابة نعم، وهذه التجربة هي البرهان"، هكذا تؤكّد العالمة البريطانية لوسي روجرز؛ في شريط فيديو مذهل بثّته على موقع "تيك توك".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تنصح الأستاذة لوسي روجرز؛ من جامعة برونيل في لندن، باستخدام الصابون من أجل الوقاية من الفيروسات، وتكشف بالتجربة كيف يمكن أن يحمينا الصابون من "كورونا".

وحسب الفيديو، فإن الفيروسات هي بروتينات لها خاصية الالتصاق بالدهون، والصابون هو المادة التي تقوم بتكسير هذه الدهون والقضاء عليها، وبالتالي انهيار الفيروسات أو إبعادها.

وفي الفيديو تضع "روجرز"؛ طبقاً فيه زيت يمثل الدهون وماء، ثم تقوم برش بعض الفلفل الأسود، الذي يمثل الفيروسات، فيلتصق الفلفل الأسود بالزيت، كما تلتصق الفيروسات بالدهون.

وفي المرحلة الأولى من التجربة، تضع الباحثة إصبعها في الزيت، فلا يحدث شيء.

وفي المرحلة الثانية تغسل يدها بالماء والصابون، ثم تضع إصبعها مرة أخرى، وهنا نشاهد دائرة تتسع حول إصبعها، يتحرّك فيها الزيت مبتعداً وحاملاً معه الفلفل الأسود، وهي المرحلة التي تكشف كيف يقضي الصابون على الدهون، فينهار الفيروس الملتصق به.

تدابير وقائية

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تجعل غسل اليدين بالماء والصابون ضمن أول التدابير الوقائية، والتي نشرتها المنظمة على موقعها مرفقة بفيديو الوقاية، وهي:

* نظّف يديك جيداً بانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون.

* احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أيّ شخص يسعل أو يعطس.

* تجنّب لمس عينيك وأنفك وفمك؛ لأن اليدين تلمسان عديداً من الأسطح ويمكن أن تلتقط الفيروس.

* تأكّد من اتّباعك أنت والمحيطون بك ممارسات النظافة التنفسية الجيدة. ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.

* الزم المنزل إذا شعرت بالمرض. إذا كنت مصاباً بالحمّى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجّه إليه. واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية.