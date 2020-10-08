النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تنشر ملفاً توعوياً عن سرطان الثدي.. أهمية الكشف المبكر ومواقع العيادات

دعت النساء فوق الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على 937

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية ضمن تفعيلها لأنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، ملفاً يتضمن معلومات متكاملة عن سرطان الثدي، ونصائح وإرشادات توعوية حول أهمية الكشف المبكر وطرق العلاج والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي، وطرق تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما تضمن الملف أرقاماً وإحصائيات عن انتشار المرض محلياً وعالمياً.


ودعت "الصحة" النساء فوق سن الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على الرقم 937 أو عن طريق تطبيق موعد بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأكدت "الصحة" أن 99% من نتائج الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكون سليمة، و80% من أورام الثدي هي عبارة عن أورام حميدة غير سرطانية، مشيرة إلى سهولة وسرعة العلاج عند الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأبانت الوزارة أن أفضل وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تتمثل في تصوير الثدي بأشعة الماموغرام للكشف المبكر عن المرض في مراحله المبكرة بمدة تستغرق 20 دقيقة، والفحص المبكر بالماموغرام قبل ظهور الأعراض بمدة تصل إلى 3 سنوات، ويمكن للسيدات الاطلاع على المزيد من محتويات هذا الملف عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Documents/BreastCancer.pdf .

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تنشر ملفاً توعوياً عن سرطان الثدي.. أهمية الكشف المبكر ومواقع العيادات
سبق

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية ضمن تفعيلها لأنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، ملفاً يتضمن معلومات متكاملة عن سرطان الثدي، ونصائح وإرشادات توعوية حول أهمية الكشف المبكر وطرق العلاج والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي، وطرق تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما تضمن الملف أرقاماً وإحصائيات عن انتشار المرض محلياً وعالمياً.


ودعت "الصحة" النساء فوق سن الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على الرقم 937 أو عن طريق تطبيق موعد بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأكدت "الصحة" أن 99% من نتائج الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكون سليمة، و80% من أورام الثدي هي عبارة عن أورام حميدة غير سرطانية، مشيرة إلى سهولة وسرعة العلاج عند الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأبانت الوزارة أن أفضل وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تتمثل في تصوير الثدي بأشعة الماموغرام للكشف المبكر عن المرض في مراحله المبكرة بمدة تستغرق 20 دقيقة، والفحص المبكر بالماموغرام قبل ظهور الأعراض بمدة تصل إلى 3 سنوات، ويمكن للسيدات الاطلاع على المزيد من محتويات هذا الملف عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Documents/BreastCancer.pdf .

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
11:32 AM

"الصحة" تنشر ملفاً توعوياً عن سرطان الثدي.. أهمية الكشف المبكر ومواقع العيادات

دعت النساء فوق الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على 937

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
978

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية ضمن تفعيلها لأنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، ملفاً يتضمن معلومات متكاملة عن سرطان الثدي، ونصائح وإرشادات توعوية حول أهمية الكشف المبكر وطرق العلاج والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي، وطرق تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما تضمن الملف أرقاماً وإحصائيات عن انتشار المرض محلياً وعالمياً.


ودعت "الصحة" النساء فوق سن الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على الرقم 937 أو عن طريق تطبيق موعد بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأكدت "الصحة" أن 99% من نتائج الكشف المبكر عن سرطان الثدي تكون سليمة، و80% من أورام الثدي هي عبارة عن أورام حميدة غير سرطانية، مشيرة إلى سهولة وسرعة العلاج عند الكشف المبكر عن سرطان الثدي.


وأبانت الوزارة أن أفضل وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تتمثل في تصوير الثدي بأشعة الماموغرام للكشف المبكر عن المرض في مراحله المبكرة بمدة تستغرق 20 دقيقة، والفحص المبكر بالماموغرام قبل ظهور الأعراض بمدة تصل إلى 3 سنوات، ويمكن للسيدات الاطلاع على المزيد من محتويات هذا الملف عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Documents/BreastCancer.pdf .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,723
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,209

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة