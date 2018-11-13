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لم يسجل أقدم منها سوى "زمزم".. هكذا نقل مواطن بتيماء بئر هداج إلى تبوك

حفرت في القرن الـ19 قبل الميلاد.. وفي الحاضر 10 أيام كفلت تحقيق البناء والهدف

صمم أحد أهالي تيماء، مجسماً لبئر "هداج" التاريخية، ومحتويات البئر من الدلي والرشا والسواني، وشارك به في جناح تيماء ضمن مهرجان التراث والصناعات اليدوية، المقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، والمستمر حتى يوم الجمعة القادمة، وتشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك؛ وذلك لتعريف الزوار بتاريخ البئر؛ إذ لم يسجل ما هو أقدم منها أو أكبر؛ باستثناء بئر زمزم.

وقال مصمم مجسم البئر "سمير معزي الشملاني" لـ"سبق": "استغرق بناء المجسم 10 أيام، وكان الهدف منه المشاركة في جناح تيماء المخصص للتعريف ببئر هداج الأثرية، واستخدمت لإكمال بنائها الخشب وسعف النخل والليف والدهانات الخشبية ودهان الطين، كما صممت الأدوات المستخدمة للآبار وهي (الرشا والدلي والسواني)، وهي الأدوات التي تسحب المياه من البئر".

يُذكر أن بئر هداج تقع وسط تيماء القديمة في منطقة تعرف باسمها، وتحيط بها أشجار النخيل من جهاتها الأربع، ويعود تاريخ حفرها إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ويطلق عليها "شيخ الجوية"، ويبلغ محيط فوهتها 65 متراً، ويتراوح عمقها بين 11 و12 متراً، والبئر مطوية بالحجارة المصقولة، وتستوعب سبعة وسبعين رأساً من الإبل للسقي في وقت واحد في أثناء فصل الصيف، وتُنقل المياه من البئر بواسطة قنوات حجرية، يبلغ عددها 31 قناة.

ويحتوي جناح محافظة تيماء، على قسم للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، كما يحتوي على ركن لمحاكاة التعليم في فترة الكتاتيب، وركن للحرفيين والحرفيات، كما يشمل مقتنيات قديمة من الأسلحة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة الزاخر.

واستضافت تيماء إحدى ليالي المهرجان؛ حيث قدمت فرقة "هداج تيماء"، الفلكلور الشعبي والعرضة السعودية والسامري، التي نالت استحسان الحضور؛ حيث حضر عدد كبير من أهالي تبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لم يسجل أقدم منها سوى "زمزم".. هكذا نقل مواطن بتيماء بئر هداج إلى تبوك
سبق

صمم أحد أهالي تيماء، مجسماً لبئر "هداج" التاريخية، ومحتويات البئر من الدلي والرشا والسواني، وشارك به في جناح تيماء ضمن مهرجان التراث والصناعات اليدوية، المقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، والمستمر حتى يوم الجمعة القادمة، وتشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك؛ وذلك لتعريف الزوار بتاريخ البئر؛ إذ لم يسجل ما هو أقدم منها أو أكبر؛ باستثناء بئر زمزم.

وقال مصمم مجسم البئر "سمير معزي الشملاني" لـ"سبق": "استغرق بناء المجسم 10 أيام، وكان الهدف منه المشاركة في جناح تيماء المخصص للتعريف ببئر هداج الأثرية، واستخدمت لإكمال بنائها الخشب وسعف النخل والليف والدهانات الخشبية ودهان الطين، كما صممت الأدوات المستخدمة للآبار وهي (الرشا والدلي والسواني)، وهي الأدوات التي تسحب المياه من البئر".

يُذكر أن بئر هداج تقع وسط تيماء القديمة في منطقة تعرف باسمها، وتحيط بها أشجار النخيل من جهاتها الأربع، ويعود تاريخ حفرها إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ويطلق عليها "شيخ الجوية"، ويبلغ محيط فوهتها 65 متراً، ويتراوح عمقها بين 11 و12 متراً، والبئر مطوية بالحجارة المصقولة، وتستوعب سبعة وسبعين رأساً من الإبل للسقي في وقت واحد في أثناء فصل الصيف، وتُنقل المياه من البئر بواسطة قنوات حجرية، يبلغ عددها 31 قناة.

ويحتوي جناح محافظة تيماء، على قسم للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، كما يحتوي على ركن لمحاكاة التعليم في فترة الكتاتيب، وركن للحرفيين والحرفيات، كما يشمل مقتنيات قديمة من الأسلحة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة الزاخر.

واستضافت تيماء إحدى ليالي المهرجان؛ حيث قدمت فرقة "هداج تيماء"، الفلكلور الشعبي والعرضة السعودية والسامري، التي نالت استحسان الحضور؛ حيث حضر عدد كبير من أهالي تبوك.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:46 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:57 PM

لم يسجل أقدم منها سوى "زمزم".. هكذا نقل مواطن بتيماء بئر هداج إلى تبوك

حفرت في القرن الـ19 قبل الميلاد.. وفي الحاضر 10 أيام كفلت تحقيق البناء والهدف

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بدر الجبل - تبوك
0
6,048

صمم أحد أهالي تيماء، مجسماً لبئر "هداج" التاريخية، ومحتويات البئر من الدلي والرشا والسواني، وشارك به في جناح تيماء ضمن مهرجان التراث والصناعات اليدوية، المقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، والمستمر حتى يوم الجمعة القادمة، وتشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك؛ وذلك لتعريف الزوار بتاريخ البئر؛ إذ لم يسجل ما هو أقدم منها أو أكبر؛ باستثناء بئر زمزم.

وقال مصمم مجسم البئر "سمير معزي الشملاني" لـ"سبق": "استغرق بناء المجسم 10 أيام، وكان الهدف منه المشاركة في جناح تيماء المخصص للتعريف ببئر هداج الأثرية، واستخدمت لإكمال بنائها الخشب وسعف النخل والليف والدهانات الخشبية ودهان الطين، كما صممت الأدوات المستخدمة للآبار وهي (الرشا والدلي والسواني)، وهي الأدوات التي تسحب المياه من البئر".

يُذكر أن بئر هداج تقع وسط تيماء القديمة في منطقة تعرف باسمها، وتحيط بها أشجار النخيل من جهاتها الأربع، ويعود تاريخ حفرها إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ويطلق عليها "شيخ الجوية"، ويبلغ محيط فوهتها 65 متراً، ويتراوح عمقها بين 11 و12 متراً، والبئر مطوية بالحجارة المصقولة، وتستوعب سبعة وسبعين رأساً من الإبل للسقي في وقت واحد في أثناء فصل الصيف، وتُنقل المياه من البئر بواسطة قنوات حجرية، يبلغ عددها 31 قناة.

ويحتوي جناح محافظة تيماء، على قسم للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، كما يحتوي على ركن لمحاكاة التعليم في فترة الكتاتيب، وركن للحرفيين والحرفيات، كما يشمل مقتنيات قديمة من الأسلحة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة الزاخر.

واستضافت تيماء إحدى ليالي المهرجان؛ حيث قدمت فرقة "هداج تيماء"، الفلكلور الشعبي والعرضة السعودية والسامري، التي نالت استحسان الحضور؛ حيث حضر عدد كبير من أهالي تبوك.

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