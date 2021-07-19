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بعد مناشدات استمرت لسنوات.. برج اتصالات لمخططات ولي العهد بمكة

بعد معاناة الأهالي من غياب الاتصالات والإنترنت وشكاوى متكررة بلا مجيب

‬شرعت شركة زين في تركيب برج لها في مخططات ولي العهد بمكة بالتحديد في مخطط 8؛ لتنهي بذلك معاناة السكان من ضعف الاتصالات التي عانوا منها على مدى السنوات الماضية.

وبدأت الشركة بالفعل في تركيب البرج مساء أمس، وسط مطالبات من السكان أن تحذوا الشركات الأخرى حذو شركة زين، وتقوم بإنشاء أبراج اتصالات لها في المكان الذي يعاني من ضعف الاتصالات والإنترنت معًا.

وكانت "سبق" قد نشرت الشهر الماضي، تقريرًا تحت عنوان "هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟".. جاء فيه أن سكان مخططات ولي العهد "5،6،7،8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، يعانون من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مر السنوات الماضية.

وتَلَقّت "سبق" حينها شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5،6،7،8" الذين عبروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر؛ فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة "أبشر" وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات؛ فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "سبق"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام شبكة الاتصال والإنترنت؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مناشدات استمرت لسنوات.. برج اتصالات لمخططات ولي العهد بمكة
سبق

‬شرعت شركة زين في تركيب برج لها في مخططات ولي العهد بمكة بالتحديد في مخطط 8؛ لتنهي بذلك معاناة السكان من ضعف الاتصالات التي عانوا منها على مدى السنوات الماضية.

وبدأت الشركة بالفعل في تركيب البرج مساء أمس، وسط مطالبات من السكان أن تحذوا الشركات الأخرى حذو شركة زين، وتقوم بإنشاء أبراج اتصالات لها في المكان الذي يعاني من ضعف الاتصالات والإنترنت معًا.

وكانت "سبق" قد نشرت الشهر الماضي، تقريرًا تحت عنوان "هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟".. جاء فيه أن سكان مخططات ولي العهد "5،6،7،8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، يعانون من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مر السنوات الماضية.

وتَلَقّت "سبق" حينها شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5،6،7،8" الذين عبروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر؛ فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة "أبشر" وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات؛ فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "سبق"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام شبكة الاتصال والإنترنت؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:18 AM

بعد مناشدات استمرت لسنوات.. برج اتصالات لمخططات ولي العهد بمكة

بعد معاناة الأهالي من غياب الاتصالات والإنترنت وشكاوى متكررة بلا مجيب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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‬شرعت شركة زين في تركيب برج لها في مخططات ولي العهد بمكة بالتحديد في مخطط 8؛ لتنهي بذلك معاناة السكان من ضعف الاتصالات التي عانوا منها على مدى السنوات الماضية.

وبدأت الشركة بالفعل في تركيب البرج مساء أمس، وسط مطالبات من السكان أن تحذوا الشركات الأخرى حذو شركة زين، وتقوم بإنشاء أبراج اتصالات لها في المكان الذي يعاني من ضعف الاتصالات والإنترنت معًا.

وكانت "سبق" قد نشرت الشهر الماضي، تقريرًا تحت عنوان "هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟".. جاء فيه أن سكان مخططات ولي العهد "5،6،7،8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، يعانون من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مر السنوات الماضية.

وتَلَقّت "سبق" حينها شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5،6،7،8" الذين عبروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر؛ فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة "أبشر" وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات؛ فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "سبق"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام شبكة الاتصال والإنترنت؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.

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