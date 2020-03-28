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كوريا الجنوبية تعلن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل العدد الإجمالي إلى 9478

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تعلن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:50 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:53 PM

كوريا الجنوبية تعلن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل العدد الإجمالي إلى 9478

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.

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