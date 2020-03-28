كوريا الجنوبية تعلن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.
قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.
فيروس كورونا الجديد
قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.
قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 9478.