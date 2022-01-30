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"كاوست" تفوز بجائزة أفضل فريق أمني في مجال الأمن والحرائق لعام 2021

"الثنيان": نفّذت بعد تفشي فيروس كورونا وما تلاه من عمليات إغلاق نهجاً محدداً

حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جائزة أفضل فريق أمني في حفل جوائز التميز في مجال الأمن والحرائق الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن للعام الماضي 2021م.

وأوضح نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان أن الجامعة نفذت بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وما تلاه من عمليات إغلاق، نهجاً محدداً، ركز في عملياته على 3 مشكلات واضحة، وهي: مخاطر انتقال الفيروس من الخارج إلى داخل "كاوست"، ومخاطر تفشي المرض داخل جامعة الملك عبدالله، ومخاطر العدوى المتبادلة عند تقديم الخدمات الأمنية للمجتمع.

وبيَّن أن إدارة الأمن في "كاوست" نفذت العديد من الإجراءات، كان من بينها استضافة عدد كافٍ من قادة وأفراد الأمن في جامعة الملك عبدالله لإدارة العمليات الأمنية، والتأكد من عدم إصابتهم بالخارج، واعتماد دخول لقائمة بأسماء البائعين والموردين لتجار التجزئة الذين تراقبهم وتفحصهم شركاتهم بانتظام؛ بحثًا عن أعراض "كوفيد-19"، فضلاً عن الموافقة على دخول عمال البناء للعمل في مشاريع البناء المعزولة ومنعهم من الوصول أو التفاعل مع المجتمع.

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كاوست" تفوز بجائزة أفضل فريق أمني في مجال الأمن والحرائق لعام 2021
سبق

حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جائزة أفضل فريق أمني في حفل جوائز التميز في مجال الأمن والحرائق الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن للعام الماضي 2021م.

وأوضح نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان أن الجامعة نفذت بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وما تلاه من عمليات إغلاق، نهجاً محدداً، ركز في عملياته على 3 مشكلات واضحة، وهي: مخاطر انتقال الفيروس من الخارج إلى داخل "كاوست"، ومخاطر تفشي المرض داخل جامعة الملك عبدالله، ومخاطر العدوى المتبادلة عند تقديم الخدمات الأمنية للمجتمع.

وبيَّن أن إدارة الأمن في "كاوست" نفذت العديد من الإجراءات، كان من بينها استضافة عدد كافٍ من قادة وأفراد الأمن في جامعة الملك عبدالله لإدارة العمليات الأمنية، والتأكد من عدم إصابتهم بالخارج، واعتماد دخول لقائمة بأسماء البائعين والموردين لتجار التجزئة الذين تراقبهم وتفحصهم شركاتهم بانتظام؛ بحثًا عن أعراض "كوفيد-19"، فضلاً عن الموافقة على دخول عمال البناء للعمل في مشاريع البناء المعزولة ومنعهم من الوصول أو التفاعل مع المجتمع.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
02:41 PM

"كاوست" تفوز بجائزة أفضل فريق أمني في مجال الأمن والحرائق لعام 2021

"الثنيان": نفّذت بعد تفشي فيروس كورونا وما تلاه من عمليات إغلاق نهجاً محدداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جائزة أفضل فريق أمني في حفل جوائز التميز في مجال الأمن والحرائق الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن للعام الماضي 2021م.

وأوضح نائب رئيس كاوست للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان أن الجامعة نفذت بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وما تلاه من عمليات إغلاق، نهجاً محدداً، ركز في عملياته على 3 مشكلات واضحة، وهي: مخاطر انتقال الفيروس من الخارج إلى داخل "كاوست"، ومخاطر تفشي المرض داخل جامعة الملك عبدالله، ومخاطر العدوى المتبادلة عند تقديم الخدمات الأمنية للمجتمع.

وبيَّن أن إدارة الأمن في "كاوست" نفذت العديد من الإجراءات، كان من بينها استضافة عدد كافٍ من قادة وأفراد الأمن في جامعة الملك عبدالله لإدارة العمليات الأمنية، والتأكد من عدم إصابتهم بالخارج، واعتماد دخول لقائمة بأسماء البائعين والموردين لتجار التجزئة الذين تراقبهم وتفحصهم شركاتهم بانتظام؛ بحثًا عن أعراض "كوفيد-19"، فضلاً عن الموافقة على دخول عمال البناء للعمل في مشاريع البناء المعزولة ومنعهم من الوصول أو التفاعل مع المجتمع.

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