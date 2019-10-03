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بعد الصورة المتداولة.. ما حقيقة ذبح الغزلان بمحمية فرسان؟ وكم تبقى منها؟

"شراحي" لـ"سبق": ظبي الإدمي يعتبر أحد أهم الموروثات الفطرية في الجزيرة

أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية إبراهيم شراحي لـ"سبق" أن أعداد الغزلان في جزر فرسان عند مستوى مستقر رغم وجود تعديات على المحمية، نافياً أن تكون صورة قرون الغزلان المتداولة والتي أشير إلى أنها مذبوحة تتعلق بمحمية فرسان.

وتفصيلاً، قال: "ما يخص أعداد الظباء بمحمية جزر فرسان فقد بلغ عددها 847 ظبياً تقريباً حسب آخر إحصائية خلال شهر مارس 2019 الذي يظهر استقراراً في أعداد الغزلان رغم وجود المخالفات والتعديات داخل المحمية".

وتابع: "غير صحيح ما يتم تداوله عن صورة الجماجم وسبق أن تم التعليق على الموضوع في صحيفتكم الموقرة في وقت سابق، وأنها نتاج عشرات السنين لغرض إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل تلك المحمية".

واختتم: "لا علاقة لمحمية جزر فرسان بالصورة؛ حيث يظهر بها جماجم الظباء والمها العربي والمحمية تتميز بظبي الإدمي الفرساني فقط الذي يعتبر أحد أهم الموروثات الفطرية لجزيرة فرسان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الصورة المتداولة.. ما حقيقة ذبح الغزلان بمحمية فرسان؟ وكم تبقى منها؟
سبق

أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية إبراهيم شراحي لـ"سبق" أن أعداد الغزلان في جزر فرسان عند مستوى مستقر رغم وجود تعديات على المحمية، نافياً أن تكون صورة قرون الغزلان المتداولة والتي أشير إلى أنها مذبوحة تتعلق بمحمية فرسان.

وتفصيلاً، قال: "ما يخص أعداد الظباء بمحمية جزر فرسان فقد بلغ عددها 847 ظبياً تقريباً حسب آخر إحصائية خلال شهر مارس 2019 الذي يظهر استقراراً في أعداد الغزلان رغم وجود المخالفات والتعديات داخل المحمية".

وتابع: "غير صحيح ما يتم تداوله عن صورة الجماجم وسبق أن تم التعليق على الموضوع في صحيفتكم الموقرة في وقت سابق، وأنها نتاج عشرات السنين لغرض إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل تلك المحمية".

واختتم: "لا علاقة لمحمية جزر فرسان بالصورة؛ حيث يظهر بها جماجم الظباء والمها العربي والمحمية تتميز بظبي الإدمي الفرساني فقط الذي يعتبر أحد أهم الموروثات الفطرية لجزيرة فرسان".

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
11:34 AM

بعد الصورة المتداولة.. ما حقيقة ذبح الغزلان بمحمية فرسان؟ وكم تبقى منها؟

"شراحي" لـ"سبق": ظبي الإدمي يعتبر أحد أهم الموروثات الفطرية في الجزيرة

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محمد المواسي - جازان
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أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية إبراهيم شراحي لـ"سبق" أن أعداد الغزلان في جزر فرسان عند مستوى مستقر رغم وجود تعديات على المحمية، نافياً أن تكون صورة قرون الغزلان المتداولة والتي أشير إلى أنها مذبوحة تتعلق بمحمية فرسان.

وتفصيلاً، قال: "ما يخص أعداد الظباء بمحمية جزر فرسان فقد بلغ عددها 847 ظبياً تقريباً حسب آخر إحصائية خلال شهر مارس 2019 الذي يظهر استقراراً في أعداد الغزلان رغم وجود المخالفات والتعديات داخل المحمية".

وتابع: "غير صحيح ما يتم تداوله عن صورة الجماجم وسبق أن تم التعليق على الموضوع في صحيفتكم الموقرة في وقت سابق، وأنها نتاج عشرات السنين لغرض إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل تلك المحمية".

واختتم: "لا علاقة لمحمية جزر فرسان بالصورة؛ حيث يظهر بها جماجم الظباء والمها العربي والمحمية تتميز بظبي الإدمي الفرساني فقط الذي يعتبر أحد أهم الموروثات الفطرية لجزيرة فرسان".

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