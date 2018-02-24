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"الإنذار المبكّر" يواصل تنبيهاته: أمطار غزيرة بهذه المناطق .. يصحبها زخات البَرَد

سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهات عدة شملت 5 مناطق لحالات مناخية متفاوتة يتواصل معظمها على مدار اليوم السبت.

ففي منطقة الباحة، صدر تنبيه لحالة سحب رعدية بدأت الساعة: 09:55 صباح السبت وتتواصل للثامنة مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وفي منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية، صدر تنبيه لحالة سحب رعدية بدأت ايضا الساعة: 09:55 صباح السبت وتتواصل للثامنة مساء اليوم، مع سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة المدينة المنوّرة "المفرحات - أبيار علي - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة: 09:10 السبت وتتواصل للواحدة ظهر اليوم، يصحبها استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة الرياض "الزلفي والغاط - المجمعة - الأرطاوية - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة الى غزيرة بدأت الساعة: 08:45 وتتواصل إلى الواحدة ظهر اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة القصيم "بريدة والربيعية - أم حزم - المذنب - الوطاة - الأبرق والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة: 08:45 السبت وتتواصل أيضا إلى الواحدة ظهر اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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"الإنذار المبكّر" يواصل تنبيهاته: أمطار غزيرة بهذه المناطق .. يصحبها زخات البَرَد
سبق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهات عدة شملت 5 مناطق لحالات مناخية متفاوتة يتواصل معظمها على مدار اليوم السبت.

ففي منطقة الباحة، صدر تنبيه لحالة سحب رعدية بدأت الساعة: 09:55 صباح السبت وتتواصل للثامنة مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وفي منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية، صدر تنبيه لحالة سحب رعدية بدأت ايضا الساعة: 09:55 صباح السبت وتتواصل للثامنة مساء اليوم، مع سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة المدينة المنوّرة "المفرحات - أبيار علي - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة: 09:10 السبت وتتواصل للواحدة ظهر اليوم، يصحبها استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة الرياض "الزلفي والغاط - المجمعة - الأرطاوية - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة الى غزيرة بدأت الساعة: 08:45 وتتواصل إلى الواحدة ظهر اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة القصيم "بريدة والربيعية - أم حزم - المذنب - الوطاة - الأبرق والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة: 08:45 السبت وتتواصل أيضا إلى الواحدة ظهر اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:41 AM

"الإنذار المبكّر" يواصل تنبيهاته: أمطار غزيرة بهذه المناطق .. يصحبها زخات البَرَد

سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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64,920

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهات عدة شملت 5 مناطق لحالات مناخية متفاوتة يتواصل معظمها على مدار اليوم السبت.

ففي منطقة الباحة، صدر تنبيه لحالة سحب رعدية بدأت الساعة: 09:55 صباح السبت وتتواصل للثامنة مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وفي منطقة مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية، صدر تنبيه لحالة سحب رعدية بدأت ايضا الساعة: 09:55 صباح السبت وتتواصل للثامنة مساء اليوم، مع سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة المدينة المنوّرة "المفرحات - أبيار علي - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة: 09:10 السبت وتتواصل للواحدة ظهر اليوم، يصحبها استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة الرياض "الزلفي والغاط - المجمعة - الأرطاوية - والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة الى غزيرة بدأت الساعة: 08:45 وتتواصل إلى الواحدة ظهر اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي منطقة القصيم "بريدة والربيعية - أم حزم - المذنب - الوطاة - الأبرق والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة: 08:45 السبت وتتواصل أيضا إلى الواحدة ظهر اليوم، مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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