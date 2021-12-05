"أيتام رنية" تطلق مشروع الحقيبة الشتوية لـ119 أسرة محتاجة

"السبيعي" لـ"سبق": قيمته 45 ألف ريال ويستهدف الأسر الأشد حاجة

أطلقت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة رنية مشروع الحقيبة الشتوية للأسر الأشد حاجة، والبالغ عددها 119 أسرة؛ وذلك تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في المحافظة.

وعن مشروع "كسوة الشتاء"، قال المدير التنفيذي للجمعية مسند السبيعي لـ"سبق" إن قيمة المشروع تبلغ 45 ألف ريال، ويُغطّي الأسر الأشد حاجة في المحافظة، وذلك من خلال تقديم حقيبة شتوية تقِيهم من موجة البرد وتُوفّر لهم الاحتياجات الأساسية من الكسوة الشتوية، ونسعى للانتهاء منه قريبًا.

وأضاف أنه تسهيلًا على الراغبين بالمشاركة في مشروع "كسوة الشتاء" تم إطلاق متجر إلكتروني خاص بالجمعية عبر الرابط: https://store.aytamranyah.org.sa/p/7145 ، والذي يُتيح المساهمة في دعم تلك الأسر بأي مبلغ تجود به النفس، حتى وإن كانت ريالات قليلة، وذلك من خلال فتح المجال للراغبين بالمساهمة في هذا المشروع الخيري للأسر الأشد حاجة، وبما يستطيعه الفرد، أو من خلال قنوات الدعم والتواصل الأخرى.

يُشار إلى أن جمعية رعاية الأيتام في محافظة رنية كانت قد انطلقت رسميًا في منتصف العام الهجري الماضي، وذلك لخدمة الأيتام والأرامل وأسر الشهداء المشمولين بنطاق خدمات الجمعية.

ورغم كونها لا تزال من الجمعيات الناشئة، إلا أنها تسعى لتحقيق الاستقلال المالي للأيتام ولأسرهم، والعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة والسعي لتحقيق الاكتفاء المالي والاستدامة، وبناء منظومة رقمية تتواءم مع توجه مؤسسات الدولة للتحول الرقمي.

وتهدف "الجمعية البِكر" إلى رعاية الأيتام وأسرهم والارتقاء بتعليمهم وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل، بالإضافة إلى سعيها إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاكتفاء الذاتي للأيتام وأسرهم، وتثقيف المجتمع وتوعيته وتوجيهه لدعم الأيتام وكفالتهم، وتبيين فضل وعظم الأجر الذي سيعود على اليتيم وعلى الكافل على حد سواء.

ودعت "الجمعية" المجتمع إلى دعم برامجها عبر قنوات التواصل الرسمية، حيث تسعى جاهدة أن تخدم كل الشرائح المستهدفة في المحافظة، وتقدّم لهم الاحتياجات اللازمة لذلك.