بالفيديو .. حية كوبرا في مواجهة مخيفة مع عدوها اللدود

توقفت السيارات والحافلات لمشاهدة المعركة

"إن أي حيوان يحاول قتل ثعبان، هو حيوان يسعى للانتحار، إلا هذا المخادع"، هكذا علق أحد موظفي الغابات في الهند على معركة مخيفة بين حية كوبرا ونمس على أحد الطرق بالهند وأوقفت المرور على الطريق.

وفي الفيديو الذي بثته صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، توقفت السيارات والحافلات على أحد الطرق بالهند، وراح المشاهدون يلتقطون الصور والفيديوهات للمعركة الرهيبة أمامهم، كانت حية كوبرا ترفع جسدها ورأسها على الطريق، وفي مواجهتها عدوها اللدود حيوان النمس.

وحسب الفيديو تستمر المعركة ما بين هجوم مباشر وصريح من الحية، وكر وفر ومناورات وخداع من النمس، الذي يجري مبتعدًا ثم يعود مهاجمًا، وهو يحاول القبض على رقبة الكوبرا من الخلف.

وحسب الصحيفة، لم يكشف الفيديو عن نهاية المعركة، لكن موظف الغابات سوزانتا ناندا، الذي بثه على أحد مواقع التواصل، يشير إلى انتصار النمس ويقول: "لحيوان النمس المخادع حيله الخاصة التي تمكنه من الدخول بقوة في هذه المعركة، إنه حيوان رشيق سريع الحركة والمناورة، كما أنه يمتلك فروًا سميكًا يحميه، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصنًا ضد السم، وله فكان سميكان قويان قادران على قتل الكوبرا في ثوانٍ".

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فالنمس حيوان صغير يشبه القطط، يبلغ طوله من 25 إلى 50 سنتيمترًا من دون الذيل، ويمتلك النمس فراءً سميكًا وفكين بأسنان قوية، ويعرف النمس بقدرته الهائلة على قتل الثعابين، لذلك هو حيوان محبوب خصوصًا في الهند.