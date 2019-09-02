صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، القاضي بتعيين العقيد ركن عطية بن حامد الغامدي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة.
"الغامدي" قائدًا للقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة
صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، القاضي بتعيين العقيد ركن عطية بن حامد الغامدي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة.
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"الغامدي" قائدًا للقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-02
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
01:29 PM
"الغامدي" قائدًا للقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة
صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، القاضي بتعيين العقيد ركن عطية بن حامد الغامدي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة.
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