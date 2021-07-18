تقنيات حديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج خلال موسم هذا العام

دشنت الوزارة برنامج الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة وتبادلها فيما بين أقسام الأشعة

فعّلت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام العديد من التقنيات الطبية الحديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لتسهيل الخدمة العلاجية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وسيتم تفعيل وحدة الطب الاتصالي في مستشفيات المشاعر؛ لاستخدامها في الحالات التي لا يتوفر بها طبيب في المكان بحيث تتيح هذه التقنية متابعة حالة المريض عن بُعد وبما يُسهل -بإذن الله- تقديم الخدمة للمريض في أسرع وقت.

ودشنت الوزارة برنامج الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة وتبادلها فيما بين أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة والمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة، بهدف تقديم الخدمات التشخيصية الدقيقة عبر استشاريي الأشعة لكتابة تقارير الأشعة، وتقديم الدعم لأطباء الأشعة الموجودين في مستشفيات المشاعر المقدسة.

كما شُغل نظام الخدمات المدارة في المختبرات بمستشفيات المشاعر؛ بهدف تنظيم وإدارة الوثائق بشكل إلكتروني، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة، ليسهل البحث عنها واسترجاعها بيسر وسهولة.

تأتي هذه الخطوات مواصلة لجهود وزارة الصحة لاستثمار التقنيات الطبية الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما يُسهم -بإذن الله- في تجويد الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية.