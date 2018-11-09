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شاهد.. اللاعبون القدامى في أمسية فرح مع أبناء "إنسان"

بمشاركة عدد من المهتمين من إعلاميين ورياضيين

احتضنت الشركة السعودية للكهرباء مبادرة "قلب أخضر" للمباراة الودية بين فريق الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" وفريق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية.

جاء ذلك بمشاركة العديد من المهتمين من إعلاميين ورياضيين، بهدف إبراز الدور الذي يقدمه المجتمع لتفعيل وربط أهداف تلك المنظومات بالعمل الخيري والمبادرات المجتمعية لدعم التوعية بالقضايا التي تهم المجتمع وتسليط الضوء عليها ومعالجتها من خلال صناعة المبادرات والمناسبات المستمرة.

وانطلقت البرامج المعدة بمؤتمر صحفي للتعريف بفكرة الفعالية وأهدافها والنتائج المرجوة، ثم تلا ذلك عروض للمهارات الكروية الفردية، ثم المباراة الودية بين الفريقين وسط أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة، ثم جرى تكريم أبناء الجمعية والإعلاميين والرياضيين.

وخلال المؤتمر الصحفي قال فيصل المغيليث من جمعية إنسان إن مثل هذه البرامج النوعية التي تقدمها "إنسان" لأبنائها على مدار العام تأتي من خلال أهدافها بالتوعية السلوكية والصحية والبدنية ودورها في تثقيف المجتمع وكذلك دمج الجيل الحديث باللاعبين القدامى الذين كان لهم أثر في تقديم لوحات وإنجازات رياضية وطنية.

بدوره أوضح فهيد الدوسري من جمعية اللاعبين الخيرية أن المساهمة مع جمعية إنسان وغيرها من الجهات الداعمة للعمل المجتمعي تعد من أهم رسائل الجمعية للمجتمع وتفعيل دور اللاعب من خلال مسيرة عطائه داخل الملعب وخارجه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. اللاعبون القدامى في أمسية فرح مع أبناء "إنسان"
سبق

احتضنت الشركة السعودية للكهرباء مبادرة "قلب أخضر" للمباراة الودية بين فريق الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" وفريق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية.

جاء ذلك بمشاركة العديد من المهتمين من إعلاميين ورياضيين، بهدف إبراز الدور الذي يقدمه المجتمع لتفعيل وربط أهداف تلك المنظومات بالعمل الخيري والمبادرات المجتمعية لدعم التوعية بالقضايا التي تهم المجتمع وتسليط الضوء عليها ومعالجتها من خلال صناعة المبادرات والمناسبات المستمرة.

وانطلقت البرامج المعدة بمؤتمر صحفي للتعريف بفكرة الفعالية وأهدافها والنتائج المرجوة، ثم تلا ذلك عروض للمهارات الكروية الفردية، ثم المباراة الودية بين الفريقين وسط أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة، ثم جرى تكريم أبناء الجمعية والإعلاميين والرياضيين.

وخلال المؤتمر الصحفي قال فيصل المغيليث من جمعية إنسان إن مثل هذه البرامج النوعية التي تقدمها "إنسان" لأبنائها على مدار العام تأتي من خلال أهدافها بالتوعية السلوكية والصحية والبدنية ودورها في تثقيف المجتمع وكذلك دمج الجيل الحديث باللاعبين القدامى الذين كان لهم أثر في تقديم لوحات وإنجازات رياضية وطنية.

بدوره أوضح فهيد الدوسري من جمعية اللاعبين الخيرية أن المساهمة مع جمعية إنسان وغيرها من الجهات الداعمة للعمل المجتمعي تعد من أهم رسائل الجمعية للمجتمع وتفعيل دور اللاعب من خلال مسيرة عطائه داخل الملعب وخارجه.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
10:47 PM

شاهد.. اللاعبون القدامى في أمسية فرح مع أبناء "إنسان"

بمشاركة عدد من المهتمين من إعلاميين ورياضيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتضنت الشركة السعودية للكهرباء مبادرة "قلب أخضر" للمباراة الودية بين فريق الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" وفريق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية.

جاء ذلك بمشاركة العديد من المهتمين من إعلاميين ورياضيين، بهدف إبراز الدور الذي يقدمه المجتمع لتفعيل وربط أهداف تلك المنظومات بالعمل الخيري والمبادرات المجتمعية لدعم التوعية بالقضايا التي تهم المجتمع وتسليط الضوء عليها ومعالجتها من خلال صناعة المبادرات والمناسبات المستمرة.

وانطلقت البرامج المعدة بمؤتمر صحفي للتعريف بفكرة الفعالية وأهدافها والنتائج المرجوة، ثم تلا ذلك عروض للمهارات الكروية الفردية، ثم المباراة الودية بين الفريقين وسط أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة، ثم جرى تكريم أبناء الجمعية والإعلاميين والرياضيين.

وخلال المؤتمر الصحفي قال فيصل المغيليث من جمعية إنسان إن مثل هذه البرامج النوعية التي تقدمها "إنسان" لأبنائها على مدار العام تأتي من خلال أهدافها بالتوعية السلوكية والصحية والبدنية ودورها في تثقيف المجتمع وكذلك دمج الجيل الحديث باللاعبين القدامى الذين كان لهم أثر في تقديم لوحات وإنجازات رياضية وطنية.

بدوره أوضح فهيد الدوسري من جمعية اللاعبين الخيرية أن المساهمة مع جمعية إنسان وغيرها من الجهات الداعمة للعمل المجتمعي تعد من أهم رسائل الجمعية للمجتمع وتفعيل دور اللاعب من خلال مسيرة عطائه داخل الملعب وخارجه.

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