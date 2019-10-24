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صاعقة رعدية تصرع مواطناً بـ"شملي حائل"

الصلاة عليه بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع "أبا الشيوخ"

تسببت صاعقة رعدية مساء اليوم في مصرع مواطن شمال محافظة الشملي، على بعد 180 كلم غرب حائل.

وتقررت الصلاة على المواطن -رحمه الله-، بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع أبا الشيوخ بالشملي.

وكانت محافظة الشملي شهدت عصر اليوم أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

حائل الشملي صاعقة رعدية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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صاعقة رعدية تصرع مواطناً بـ"شملي حائل"
سبق

تسببت صاعقة رعدية مساء اليوم في مصرع مواطن شمال محافظة الشملي، على بعد 180 كلم غرب حائل.

وتقررت الصلاة على المواطن -رحمه الله-، بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع أبا الشيوخ بالشملي.

وكانت محافظة الشملي شهدت عصر اليوم أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:28 PM

صاعقة رعدية تصرع مواطناً بـ"شملي حائل"

الصلاة عليه بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع "أبا الشيوخ"

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خالد السليمي - حائل
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494

تسببت صاعقة رعدية مساء اليوم في مصرع مواطن شمال محافظة الشملي، على بعد 180 كلم غرب حائل.

وتقررت الصلاة على المواطن -رحمه الله-، بعد صلاة غدٍ الجمعة بجامع أبا الشيوخ بالشملي.

وكانت محافظة الشملي شهدت عصر اليوم أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

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