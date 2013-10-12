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مسؤول في "أرامكو": عودة إنتاج حقل خريص بشكل كامل

فهد عبدالكريم: إنتاج الحقل حالياً 1.45 مليون برميل يومياً

كشف مسؤول بشركة أرامكو أن حقل خريص النفطي؛ ثاني أكبر حقول المملكة من حيث حجم الإنتاج، عاود الإنتاج بشكلٍ كامل بعد تعرُّضه لهجومٍ إرهابي الشهر الماضي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، إن المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى "أرامكو" فهد عبدالكريم؛ أبلغها: "حقل خريص عاد إلى كامل الإنتاج بعد أن أُصيبت أربعة مواقع في الحقل"، مشيراً إلى أن "إنتاج الحقل حاليا 1.45 مليون برميل يومياً"، مبيناً أن ذلك يأتي رغم أن "آثار القصف ما زالت موجودة".

واستضافت "أرامكو"، نهاية الشهر الماضي، وفداً من وسائل الإعلام المحلية ضمّ عدداً من رؤساء تحرير الصحف وقادة الرأي، حيث تمّ تنظيم برنامج زيارة لمقر الشركة الرئيس في الظهران، إضافة إلى مرافقها في بقيق.

والتقى الوفد في ندوة نقاش خلال زيارته رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر؛ وأعضاء الإدارة العليا للشركة.

أرامكو حقل خريص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول في "أرامكو": عودة إنتاج حقل خريص بشكل كامل
سبق

كشف مسؤول بشركة أرامكو أن حقل خريص النفطي؛ ثاني أكبر حقول المملكة من حيث حجم الإنتاج، عاود الإنتاج بشكلٍ كامل بعد تعرُّضه لهجومٍ إرهابي الشهر الماضي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، إن المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى "أرامكو" فهد عبدالكريم؛ أبلغها: "حقل خريص عاد إلى كامل الإنتاج بعد أن أُصيبت أربعة مواقع في الحقل"، مشيراً إلى أن "إنتاج الحقل حاليا 1.45 مليون برميل يومياً"، مبيناً أن ذلك يأتي رغم أن "آثار القصف ما زالت موجودة".

واستضافت "أرامكو"، نهاية الشهر الماضي، وفداً من وسائل الإعلام المحلية ضمّ عدداً من رؤساء تحرير الصحف وقادة الرأي، حيث تمّ تنظيم برنامج زيارة لمقر الشركة الرئيس في الظهران، إضافة إلى مرافقها في بقيق.

والتقى الوفد في ندوة نقاش خلال زيارته رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر؛ وأعضاء الإدارة العليا للشركة.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:53 PM

مسؤول في "أرامكو": عودة إنتاج حقل خريص بشكل كامل

فهد عبدالكريم: إنتاج الحقل حالياً 1.45 مليون برميل يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤول بشركة أرامكو أن حقل خريص النفطي؛ ثاني أكبر حقول المملكة من حيث حجم الإنتاج، عاود الإنتاج بشكلٍ كامل بعد تعرُّضه لهجومٍ إرهابي الشهر الماضي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، إن المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى "أرامكو" فهد عبدالكريم؛ أبلغها: "حقل خريص عاد إلى كامل الإنتاج بعد أن أُصيبت أربعة مواقع في الحقل"، مشيراً إلى أن "إنتاج الحقل حاليا 1.45 مليون برميل يومياً"، مبيناً أن ذلك يأتي رغم أن "آثار القصف ما زالت موجودة".

واستضافت "أرامكو"، نهاية الشهر الماضي، وفداً من وسائل الإعلام المحلية ضمّ عدداً من رؤساء تحرير الصحف وقادة الرأي، حيث تمّ تنظيم برنامج زيارة لمقر الشركة الرئيس في الظهران، إضافة إلى مرافقها في بقيق.

والتقى الوفد في ندوة نقاش خلال زيارته رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر؛ وأعضاء الإدارة العليا للشركة.

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