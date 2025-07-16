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هل فقد "الهلال" ملعب جامعة الملك "سعود"؟

وصل العرض إلى 230 مليون ريال

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال قد خسر مناقصة ملعب جامعة الملك سعود الشهير بمحيط الرعب وأن المناقصة ستكون من نصيب شركة الوسائل للدعاية والإعلان.

وقال برنامج الحصاد الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لجنة العروض الخاصة بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود توافق على عرض شركة الوسائل بعد استكمال الشروط الفنية.

وتابع: "وصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات وتبقى فقط توقيع مدير الجامعة".

وتم افتتاح ملعب جامعة الملك سعود في عام 2015 حيث تم تأجيره إلى شركة صلة في عام 2017 التي بدورها اتفقت لتأجيره لصالح نادي الهلال لاستضافة مباريات الفريق في المسابقات المحلية ومسابقة دوري أبطال آسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل فقد "الهلال" ملعب جامعة الملك "سعود"؟
سبق

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال قد خسر مناقصة ملعب جامعة الملك سعود الشهير بمحيط الرعب وأن المناقصة ستكون من نصيب شركة الوسائل للدعاية والإعلان.

وقال برنامج الحصاد الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لجنة العروض الخاصة بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود توافق على عرض شركة الوسائل بعد استكمال الشروط الفنية.

وتابع: "وصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات وتبقى فقط توقيع مدير الجامعة".

وتم افتتاح ملعب جامعة الملك سعود في عام 2015 حيث تم تأجيره إلى شركة صلة في عام 2017 التي بدورها اتفقت لتأجيره لصالح نادي الهلال لاستضافة مباريات الفريق في المسابقات المحلية ومسابقة دوري أبطال آسيا.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
09:47 PM

هل فقد "الهلال" ملعب جامعة الملك "سعود"؟

وصل العرض إلى 230 مليون ريال

A A A
محمد السيّد - الرياض
15
14,159

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال قد خسر مناقصة ملعب جامعة الملك سعود الشهير بمحيط الرعب وأن المناقصة ستكون من نصيب شركة الوسائل للدعاية والإعلان.

وقال برنامج الحصاد الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لجنة العروض الخاصة بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود توافق على عرض شركة الوسائل بعد استكمال الشروط الفنية.

وتابع: "وصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات وتبقى فقط توقيع مدير الجامعة".

وتم افتتاح ملعب جامعة الملك سعود في عام 2015 حيث تم تأجيره إلى شركة صلة في عام 2017 التي بدورها اتفقت لتأجيره لصالح نادي الهلال لاستضافة مباريات الفريق في المسابقات المحلية ومسابقة دوري أبطال آسيا.

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