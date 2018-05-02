"نقاء" تنفي دعوتها لتقديم الشيشة والمعسل في الفنادق

ثمنت دور "البلدية والقروية" في مكافحة التدخين

شككت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء"، في الأخبار التي تداولتها بعض الصحف، وما تروجه بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ تدرس إمكانية السماح بتقديم الشيشة والمعسل في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار سليمان بن عبد الرحمن الصبي، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكبر داعم لمكافحة التدخين ومشتقاته، ومن أكثر الوزارات حرصًا على تطبيق الأنظمة.

وأضاف: كلنا يذكر كيف أن بلدية الرياض أصدرت العام الماضي، قرارًا يمنع بيع الدخان وجميع منتجات التبغ بالبقالات الواقعة داخل الأحياء، أو التي تقل مساحتها عن مائة متر، كما اطلقت حملات متعددة لمنع تداول الشيشة بالحدائق العامة، بالإضافة إلى أن الوزارة كانت ممثلة في لجنة مكونة من الإمارة و الغرفة التجارية وجمعية نقاء، في الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين بمنطقة الرياض، والتي أطلقها أميرها السابق، سطام بن عبد العزيز - رحمه الله - عام 2012".

واستغرب "الصبي" من الادعاء بأن الوزارة تفكر في العودة لتقديم الشيشة في فنادق ومطاعم الرياض، قائلاً إن هذا الإدعاء يخالف التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة والآثار، بمنع التدخين في مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، ومكاتب السفر السياحي والمنظمين للبرامج والفعاليات السياحية، بالإضافة إلى تأكيدها على إدارات المنشآت السياحية بتوجيه العاملين كافة لديها بعدم التدخين في منشآتهم السياحية، وإصدار مخالفات للمنشآت التي لا تتقيد بهذا التعميم.

وأشار إلى أن عودة الشيشة فيه مخالفة لنظام مكافحة التدخين الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة، كما يتنافى مع قرار وزارة التجارة التي تمنع تداول وبيع واستيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية بالمملكة.

وأكد أن أي دراسة تتعلق بتوحيد اشتراطات البلدية، يجب ألا تخرج عن إطار الأنظمة التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين من الأمراض الناتجة عن هذه الآفة كنظام مكافحة التدخين، والتعاميم الصادرة بمنع تداول الشيشة في الأماكن العامة والسياحية، وأي تجاوز لهذه الأنظمة يعني التراجع عن التطورات الإيجابية في مكافحة التدخين، والتي لاقت القبول من مجتمعنا المحافظ، وإشادة منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن هذه الادعاءات تقلل من جهود وزارة الصحة للحد من انتشار التدخين، بوصفه أحد أبرز عوامل ارتفاع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة نتيجة الأمراض الناجمة عنه، إضافة إلى انزعاج أفراد المجتمع من خطوة السماح بتقديم الشيشة في الفنادق والمطاعم، وأثرها السيئ في تشجيع أبنائهم على تعاطي هذه الآفة.

وتمنى "الصبي" أن تكون تلك الدعاوي الصادرة بعودة الشيشة إلى الفنادق مجرد إشاعة وليس لها وجود في عالم الحقيقة، حيث لا تتناسب مع جهود الوزارة في التصدي لجائحة التبغ، كما تتعارض مع توجهات وزارات أخرى، قد حددت مواقف واضحة وقوية من تداول التبغ في منشآتها والقطاعات التي تنتمي إليها كوزارة السياحة والتجارة ووزارة التعليم .. الخ.