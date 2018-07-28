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ثاني اعتداء من نوعه خلال أسبوعين.. إصابة "صيني" في هجوم جنوب باكستان

بكين اعتبرت الحادثة حالة معزولة

أُصيب صيني واحد على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، بمدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة المحلية.

وبينت المصادر أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على سيارة تقل صينيَين اثنين يعملان في مصنع محلي، ما أدى إلى إصابة أحدهما في ذراعه.

وأضافت أن الصيني الجريح في وضع مستقرّ ولحسن الحظ لم يُصب في عضو حيوي.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن الصين تراقب عن كثب هذا الملف الذي لا يزال موضع تحقيقات.

واعتبر أن هذه الحادثة حالة معزولة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من مقتل 9 صينيين في هجوم استهدف حافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية يعملون في مشروع بناء سدّ داسو.

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ثاني اعتداء من نوعه خلال أسبوعين.. إصابة "صيني" في هجوم جنوب باكستان
سبق

أُصيب صيني واحد على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، بمدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة المحلية.

وبينت المصادر أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على سيارة تقل صينيَين اثنين يعملان في مصنع محلي، ما أدى إلى إصابة أحدهما في ذراعه.

وأضافت أن الصيني الجريح في وضع مستقرّ ولحسن الحظ لم يُصب في عضو حيوي.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن الصين تراقب عن كثب هذا الملف الذي لا يزال موضع تحقيقات.

واعتبر أن هذه الحادثة حالة معزولة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من مقتل 9 صينيين في هجوم استهدف حافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية يعملون في مشروع بناء سدّ داسو.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:48 PM

ثاني اعتداء من نوعه خلال أسبوعين.. إصابة "صيني" في هجوم جنوب باكستان

بكين اعتبرت الحادثة حالة معزولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب صيني واحد على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، بمدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة المحلية.

وبينت المصادر أن مسلحين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على سيارة تقل صينيَين اثنين يعملان في مصنع محلي، ما أدى إلى إصابة أحدهما في ذراعه.

وأضافت أن الصيني الجريح في وضع مستقرّ ولحسن الحظ لم يُصب في عضو حيوي.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن الصين تراقب عن كثب هذا الملف الذي لا يزال موضع تحقيقات.

واعتبر أن هذه الحادثة حالة معزولة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من مقتل 9 صينيين في هجوم استهدف حافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية يعملون في مشروع بناء سدّ داسو.

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