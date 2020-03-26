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مع إيداع الرواتب.. أمانة الطائف تخصص 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية

للحد من انتشار كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من الفيروس

مع إيداع الرواتب الشهرية لموظفي الدولة جهَّزت أمانة الطائف أكثر من 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية بالمحافظة؛ وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل، بتخصيص أكثر من 80 عاملاً لتعقيم أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس. مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

فيما وجّه أمين الطائف البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف بالمحافظات المجاورة بضرورة تعقيم الصرافات بصفه مستمرة لضمان استمرار التعقيم كإجراءات احترازية ووقاية.

الطائف أمانة الطائف الصراف الآلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مع إيداع الرواتب.. أمانة الطائف تخصص 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية
سبق

مع إيداع الرواتب الشهرية لموظفي الدولة جهَّزت أمانة الطائف أكثر من 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية بالمحافظة؛ وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل، بتخصيص أكثر من 80 عاملاً لتعقيم أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس. مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

فيما وجّه أمين الطائف البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف بالمحافظات المجاورة بضرورة تعقيم الصرافات بصفه مستمرة لضمان استمرار التعقيم كإجراءات احترازية ووقاية.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:53 AM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:23 AM

مع إيداع الرواتب.. أمانة الطائف تخصص 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية

للحد من انتشار كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من الفيروس

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
5
4,754

مع إيداع الرواتب الشهرية لموظفي الدولة جهَّزت أمانة الطائف أكثر من 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية بالمحافظة؛ وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل، بتخصيص أكثر من 80 عاملاً لتعقيم أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس. مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

فيما وجّه أمين الطائف البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف بالمحافظات المجاورة بضرورة تعقيم الصرافات بصفه مستمرة لضمان استمرار التعقيم كإجراءات احترازية ووقاية.

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