ووجّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل، بتخصيص أكثر من 80 عاملاً لتعقيم أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس. مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

مع إيداع الرواتب الشهرية لموظفي الدولة جهَّزت أمانة الطائف أكثر من 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية بالمحافظة؛ وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

مع إيداع الرواتب.. أمانة الطائف تخصص 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية سعود الدعجاني سبق 2020-03-26 مع إيداع الرواتب الشهرية لموظفي الدولة جهَّزت أمانة الطائف أكثر من 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية بالمحافظة؛ وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. ووجّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل، بتخصيص أكثر من 80 عاملاً لتعقيم أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس. مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها. فيما وجّه أمين الطائف البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف بالمحافظات المجاورة بضرورة تعقيم الصرافات بصفه مستمرة لضمان استمرار التعقيم كإجراءات احترازية ووقاية.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 12:53 AM

اخر تعديل 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 02:23 AM

مع إيداع الرواتب.. أمانة الطائف تخصص 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية للحد من انتشار كورونا وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من الفيروس





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مع إيداع الرواتب الشهرية لموظفي الدولة جهَّزت أمانة الطائف أكثر من 80 عاملاً لتعقيم الصرافات الآلية بالمحافظة؛ وذلك لتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل، بتخصيص أكثر من 80 عاملاً لتعقيم أجهزة الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس. مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

فيما وجّه أمين الطائف البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف بالمحافظات المجاورة بضرورة تعقيم الصرافات بصفه مستمرة لضمان استمرار التعقيم كإجراءات احترازية ووقاية.