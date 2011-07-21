"الوطني للأرصاد" ينبه بهطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان
مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساء
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
"الوطني للأرصاد" ينبه بهطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-21
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:40 PM
"الوطني للأرصاد" ينبه بهطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف وميسان
مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساء
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.