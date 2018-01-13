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الأردن.. تغريم وسجن "إسرائيلي" 4 أشهر لتسلله إلى البلاد

"أمن الدولة" خفضت الحكم بعد أن كان عامًا

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الاثنين) حكمًا بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية على إسرائيلي أوقف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إثر تسلله إلى المملكة بصورة غير شرعية.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على المدان كونستانتين كوتوف (35 عامًا) بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قيمتها ألف دينار أردني (نحو 1500 دولار)؛ بعد إدانته بتهمتي التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة وحيازة مخدرات، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وأوضح مصدر قضائي أن "الحكم محسوب من تاريخ توقيفه نهاية أكتوبر الماضي، وأن الحكم كان عامًا وخفض إلى أربعة أشهر كونه رب أسرة ولإعطائه مجالًا لإصلاح نفسه.


وأوقف "كوتوف" خلال محاولته التسلل إلى أراضي المملكة في 29 أكتوبر، وحول إلى محكمة أمن الدولة.

وفي بداية محاكمته في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، اعترف كوتوف بالدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، لكنه ذكر أن سيجارة الماريجوانا التي ضبطت معه مسموحة في بلاده".

محكمة أمن الدولة الأردنية تغريم وسجن إسرائيلي لتسلله إلى البلاد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأردن.. تغريم وسجن "إسرائيلي" 4 أشهر لتسلله إلى البلاد
سبق

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الاثنين) حكمًا بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية على إسرائيلي أوقف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إثر تسلله إلى المملكة بصورة غير شرعية.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على المدان كونستانتين كوتوف (35 عامًا) بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قيمتها ألف دينار أردني (نحو 1500 دولار)؛ بعد إدانته بتهمتي التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة وحيازة مخدرات، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وأوضح مصدر قضائي أن "الحكم محسوب من تاريخ توقيفه نهاية أكتوبر الماضي، وأن الحكم كان عامًا وخفض إلى أربعة أشهر كونه رب أسرة ولإعطائه مجالًا لإصلاح نفسه.


وأوقف "كوتوف" خلال محاولته التسلل إلى أراضي المملكة في 29 أكتوبر، وحول إلى محكمة أمن الدولة.

وفي بداية محاكمته في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، اعترف كوتوف بالدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، لكنه ذكر أن سيجارة الماريجوانا التي ضبطت معه مسموحة في بلاده".

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
03:17 PM

الأردن.. تغريم وسجن "إسرائيلي" 4 أشهر لتسلله إلى البلاد

"أمن الدولة" خفضت الحكم بعد أن كان عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الاثنين) حكمًا بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية على إسرائيلي أوقف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إثر تسلله إلى المملكة بصورة غير شرعية.

وحكمت المحكمة في جلسة علنية على المدان كونستانتين كوتوف (35 عامًا) بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قيمتها ألف دينار أردني (نحو 1500 دولار)؛ بعد إدانته بتهمتي التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة وحيازة مخدرات، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وأوضح مصدر قضائي أن "الحكم محسوب من تاريخ توقيفه نهاية أكتوبر الماضي، وأن الحكم كان عامًا وخفض إلى أربعة أشهر كونه رب أسرة ولإعطائه مجالًا لإصلاح نفسه.


وأوقف "كوتوف" خلال محاولته التسلل إلى أراضي المملكة في 29 أكتوبر، وحول إلى محكمة أمن الدولة.

وفي بداية محاكمته في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، اعترف كوتوف بالدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، لكنه ذكر أن سيجارة الماريجوانا التي ضبطت معه مسموحة في بلاده".

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