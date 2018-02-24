محافظ الخرج يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

استقبل محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، بمكتبه بمقر المحافظة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ تركي بن عبدالله الشليل.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة بما بتواكب مع تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله .

وأثنى محافظ الخرج على جهود الهيئة في المجتمع، مؤكدًا دعم ولاة الأمر أيدهم الله لهذا الجهاز منذ عهد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين .

وثمن رئيس الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض، دعم المحافظ لهيئة الخرج ولمنسوبيها .